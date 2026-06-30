به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، یعقوب انصاری با اشاره به سابقه موفق تبریز در مدیریت و ساماندهی متکدیان اظهار کرد: تبریز سال‌های سال است که عنوان ارزشمند «شهر بدون گدا» را با افتخار حفظ کرده و این موفقیت حاصل مدیریت منسجم، همراهی شهروندان، مشارکت خیران، فعالیت مؤسسات خیریه و همکاری دستگاه‌های مسئول در مدیریت این آسیب اجتماعی است.

وی افزود: برای صیانت از این جایگاه، مجموعه‌ای از تدابیر ویژه با هماهنگی دستگاه قضایی، فرماندهی انتظامی، اداره‌کل بهزیستی و سایر نهادهای ذی‌ربط در دستور کار قرار گرفته و اجرای طرح‌های ساماندهی متکدیان به‌صورت مستمر و هدفمند در سطح شهر ادامه خواهد داشت.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهردار تبریز از تقویت ناوگان عملیاتی اداره ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی خبر داد و گفت: به‌منظور افزایش سرعت عمل، پوشش بهتر سطح شهر و ارتقای کیفیت خدمات، یک دستگاه خودروی ون و ۱۰ دستگاه موتورسیکلت به ناوگان این مجموعه اضافه شده است تا اکیپ‌های عملیاتی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن در نقاط مختلف شهر حضور یافته و از فعالیت متکدیان، به‌ویژه افراد غیربومی که برای تکدی‌گری وارد تبریز می‌شوند، جلوگیری کنند.

انصاری همچنین از آغاز به کار نوروز محمدی به‌عنوان رئیس اداره ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی شهرداری تبریز خبر داد و اظهار داشت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی جدید، برنامه‌های این حوزه با انسجام بیشتری دنبال خواهد شد.وی همچنین از خدمات و تلاش‌های رضا نجفی در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

وی با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت مأموران زن نیروی انتظامی در اجرای این طرح گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده، مأمور پلیس زن در بازدیدها و عملیات‌های اداره ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی حضور خواهد داشت تا در برخورد با متکدیان زن، ضمن رعایت موازین قانونی، کرامت انسانی نیز حفظ شود.

انصاری با بیان اینکه گشت‌های ساماندهی به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی و با همکاری مناطق ده‌گانه شهرداری در سطح شهر فعال هستند، تصریح کرد: افراد شناسایی‌شده با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و متناسب با شرایطشان به مراکز مربوط از جمله کمپ‌های ترک اعتیاد، مراکز حمایتی، مراکز نگهداری و سایر مراکز تخصصی منتقل می‌شوند و روند ساماندهی آنان با جدیت ادامه می‌یابد.

وی با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از متکدیان حاضر در معابر، نیازمند واقعی نیستند، گفت: بسیاری از این افراد با سوءاستفاده از احساسات شهروندان و به دلیل درآمد بالای حاصل از تکدی‌گری، این فعالیت را به‌صورت حرفه‌ای دنبال می‌کنند و حتی برخی پس از بهره‌مندی از خدمات حمایتی، دوباره به این چرخه بازمی‌گردند. از این‌رو، پایش مستمر، رصد نقاط حساس شهر، اجرای طرح‌های ضربتی و برخورد قاطع با این افراد در دستور کار شهرداری قرار دارد.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهردار تبریز از شهروندان خواست همانند گذشته در حفظ عنوان «شهر بدون گدا» همراه مدیریت شهری باشند و افزود: شهروندان از پرداخت کمک نقدی مستقیم به متکدیان خودداری کرده و کمک‌های خیرخواهانه خود را از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و مؤسسات خیریه معتبر پرداخت کنند تا ضمن حفظ کرامت نیازمندان واقعی، زمینه سوءاستفاده افراد سودجو نیز از بین برود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده متکدیان در هر نقطه از شهر، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری تبریز همراه با اعلام آدرس دقیق اطلاع دهند تا اکیپ‌های خدمات شهری مناطق ده‌گانه در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به ساماندهی اقدام کنند. با استمرار این اقدامات، همکاری دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم، شهرداری تبریز با قاطعیت حفظ عنوان ارزشمند «تبریز، شهر بدون گدا» را دنبال خواهد کرد.

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