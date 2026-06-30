به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بابک نجفیان اظهار کرد: نگهداری راه‌ها و احداث راه‌های روستایی بر عهده اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است و در حوزه احداث راه‌های اصلی نیز اداره کل راه و شهرسازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و مجریان آزادراه‌ها که زیرمجموعه شرکت ساخت هستند، فعالیت می‌کنند.

وی درباره پروژه‌های راه‌سازی استان گفت: آزادراه‌های مراغه ـ هشترود، تبریز ـ مرند و تبریز ـ ارومیه که در شش قطعه اجرا می‌شود، همچنین کمربندی ایلخچی، کمربندی شرقی بناب، کمربندی غربی عجب‌شیر، محور اهر، محور ورزقان ـ نوردوز و محور جلفا ـ کلاله از مهم‌ترین پروژه‌های استان هستند.

وی افزود: در محور مرند ـ جلفا از مجموع هفت کیلومتر باقی‌مانده، سه کیلومتر به دلیل بارندگی با تأخیر مواجه شد که به زودی افتتاح خواهد شد و تلاش می‌کنیم چهار کیلومتر بعدی نیز با سرعت بیشتری اجرا شود تا این محور که از مسیرهای حادثه‌خیز تبریز ـ مرند است، هرچه سریع‌تر تکمیل شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی درباره کمربندی ایلخچی نیز اظهار کرد: پیمانکار متعهد شده است باند برگشت این محور را پس از اجرای لایه‌روبی، نصب علائم و گاردریل حداکثر تا ۱۰ تیر به بهره‌برداری برساند و این مسیر از سمت آذرشهر به تبریز در اختیار مردم قرار گیرد.

وی ادامه داد: در محور جلفا ـ کلاله، تونل گردنه «نَنم وای» آماده شده و با تأمین اعتبارات، پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده آماده بهره‌برداری شود. همچنین ۳۰ کیلومتر از این مسیر از سمت جلفا تعریض شده و تا هفته دولت در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

نجفیان درباره محور جلفا ـ نوردوز نیز گفت: اجرای این پروژه بر عهده قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) است، تأمین مالی آن از سوی مجتمع مس سونگون انجام می‌شود و نظارت بر اجرای پروژه بر عهده اداره کل راه و شهرسازی است.

وی با بیان اینکه عمده پروژه‌های راه‌سازی استان با مشکل تأمین اعتبار مواجه هستند، اظهار کرد: برآورد اولیه اجرای پروژه جلفا ـ کلاله پنج هزار میلیارد تومان بود که اکنون به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی افزود: پروژه‌های آزادراهی به دلیل مشارکت سرمایه‌گذاران و حمایت دولت از روند پیشرفت مطلوبی برخوردارند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: ۹ کیلومتر از آزادراه تبریز ـ مرند در حدفاصل صوفیان تا شوردره تا هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید. همچنین در آزادراه مراغه ـ هشترود تاکنون ۲۹ کیلومتر افتتاح شده و امیدواریم شش کیلومتر دیگر نیز تا هفته دولت به بهره‌برداری برسد.

وی از اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت آزادراه تبریز ـ زنجان تا شهریورماه خبر داد و گفت: پروژه کمربندی ایلخچی نیز هم‌اکنون ۶۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

نجفیان با تأکید بر اینکه تأخیر در اجرای پروژه‌ها موجب افزایش هزینه‌ها به دلیل تورم می‌شود، اظهار کرد: محورهای تبریز ـ مرند و مرند ـ بازرگان از پروژه‌هایی هستند که قابلیت جذب سرمایه‌گذار را دارند و در صورت تأمین سرمایه، نقش مهمی در تکمیل کریدور شمال‌غرب به سمت مرزهای کشور کشور ایفا خواهند کرد.

وی افزود: تلاش دولت و مدیریت ارشد استان بر تأمین اعتبارات پروژه‌های راه‌سازی و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر آن‌هاست.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهمیت محور اهر ـ کلیبر گفت: این پروژه از طرح‌های مهم استان است و باید هرچه سریع‌تر اجرا شود، زیرا مسیر فعلی متناسب با ظرفیت گردشگری منطقه نیست و لازم است از حالت یک‌بانده به دو بانده تبدیل شود.

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