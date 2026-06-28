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مدیرکل اهدای خون استان:

۴ هزار و ۹۰۱ واحد خون در دهه اول محرم در آذربایجان شرقی اهدا شد

۴ هزار و ۹۰۱ واحد خون در دهه اول محرم در آذربایجان شرقی اهدا شد
کد خبر : 1805538
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مدیرکل انتقال خون آذربایجان شرقی از اهدای چهار هزار و ۹۱۰ واحد خون طی دهه نخست ماه‌محرم خبر داد و اعلام کرد که میزان مشارکت مردم در این ایام نسبت به سال گذشته تقریباً ثابت بوده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان آذربایجان شرقی، مهدی رسولی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، دو هزار و ۵۲۹ واحد خون در استان اهدا شده است، که این میزان مشارکت نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و نشان از ثبات فرهنگ اهدای خون در استان دارد.

وی با ارائه آماری از وضعیت ذخایر خون استان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، مجموع اهدای خون در آذربایجان‌شرقی به ۲۷ هزار و ۳۷۰ واحد رسیده است که از این مقدار، ۴ هزار و ۹۰۱ واحد مربوط به ایام عزاداری محرم بوده است.

وی با اشاره به نقش مهم اهداکنندگان مستمر گفت: ۵۱ درصد از اهداکنندگان خون در آذربایجان‌شرقی از گروه اهداکنندگان مستمر هستند که در ایام محرم نیز ۲ هزار و ۵۲۹ نفر از این گروه، در این کار خیر مشارکت داشتند.

رسولی به تغییرات زیرساختی اشاره کرد و گفت: ساختمان جدید اداره کل انتقال خون در ساری زمین تبریز مستقر شده و خدمات خون‌گیری در طبقه همکف آن در دسترس شهروندان قرار دارد، همچنین پایگاه‌های مسجدکبود، نصف‌راه تبریز و مراکز اهدای خون در شهرستان‌های مراغه، میانه و بناب با قدرت به خدمت‌رسانی ادامه می‌دهند.

وی ضمن هشدار درباره موانع اهدای خون، خاطرنشان کرد که عواملی نظیر بیماری، آلرژی، مصرف دارو، حجامت، زالودرمانی و عدم تنظیم فشار خون، می‌تواند مانع از اهدای خون شود.

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