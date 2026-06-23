به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مرتضی محمدزاده روز سه شنبه در نشست مشترک با نمایندگان دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های بیمه با اشاره به افزایش نرخ ناباروری در کشور اظهار کرد: در کنار مشوق‌های پیش‌بینی شده در چارچوب سیاست‌های جوانی جمعیت، حمایت هدفمند از طرح‌های درمان ناباروری نیز از اقدامات موثر برای دستیابی به اهداف این سیاست‌ها به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر لزوم توسعه و تقویت خدمات درمان ناباروری افزود: حمایت از این خدمات علاوه بر کمک به مقابله با چالش‌های جمعیتی، پاسخگوی نیاز شمار قابل توجهی از زوج‌هایی است که به دلیل مشکلات مالی یا ناتوانی در آغاز و تکمیل فرآیند درمان از نعمت فرزندآوری محروم مانده‌اند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به پیشرفت‌های علم پزشکی در حوزه درمان ناباروری گفت: بر اساس برآوردها، حدود ۳۰ درصد موارد ناباروری با روش‌های درمانی قابل حل است و با فراهم‌سازی تسهیلات و حمایت‌های مالی می‌توان زمینه درمان بخش قابل توجهی از زوجین را فراهم کرد.

محمدزاده همچنین خواستار ارائه گزارشی از ظرفیت مراکز درمانی دولتی و عمومی برای پذیرش بیماران نابارور شد و بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در این حوزه تاکید کرد.

وی نبود آمار و اطلاعات دقیق از جامعه بیماران نابارور را از چالش‌های مهم نظام شناسایی و ارجاع دانست و افزود: شناسایی دقیق بیماران یکی از گام‌های اساسی در فرآیند درمان است که به گفته دستگاه‌های متولی، اقدامات لازم برای تکمیل این بانک اطلاعاتی در حال انجام است.

در این نشست همچنین موضوع شیوه‌های تامین مالی درمان ناباروری و کاهش هزینه‌های تحمیل شده به زوجین مورد بررسی قرار گرفت و بر طراحی سازوکارهای حمایتی موثر با همکاری مراکز درمانی، شرکت‌های بیمه و شبکه بانکی تاکید شد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، مقرر شد ظرف یک ماه آینده با بهره‌گیری از تجربیات طرح‌های حمایتی پیشین، سازوکاری کارآمد طراحی و اجرایی شود تا زوج‌های متقاضی بتوانند با حداقل بروکراسی اداری و در کوتاه‌ترین زمان ممکن از خدمات حمایتی این طرح بهره‌مند شوند.

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