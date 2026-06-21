خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ضبط داروهای خارج از ضابطه و جریمه ۴ میلیارد ریالی در جلفا

ضبط داروهای خارج از ضابطه و جریمه ۴ میلیارد ریالی در جلفا
کد خبر : 1802395
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از محکومیت مالک انواع داروی خارج از ضابطه در جلفا خبر داد و گفت: علاوه بر ضبط کالاها، متخلف به پرداخت نزدیک به چهار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صمد حضرتی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: شعبه بدوی تعزیرات حکومتی جلفا به پرونده نگهداری، خرید و فروش خارج از ضابطه مقادیری انواع دارو به ارزش سه میلیارد و ۹۷۶ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: پس از بررسی مدارک و مستندات موجود در پرونده، تخلف انتسابی محرز شناخته شد و شعبه رسیدگی‌کننده متخلف را علاوه بر ضبط کالاهای کشف‌شده، به پرداخت سه میلیارد و ۹۷۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با اشاره به روند تشکیل این پرونده گفت: مأموران نیروی انتظامی در بازرسی از یک انبار واقع در منزل مسکونی در هادیشهر، مقادیری انواع دارو را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

حضرتی همچنین از رسیدگی به یک پرونده قاچاق کالا در جلفا خبر داد و افزود: پرونده قاچاق ۲۶۸ باکس سیگار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل مازاد مصرف خودروی حامل به ارزش مجموع ۸۴۶ میلیون ریال در شعبه بدوی تعزیرات حکومتی جلفا مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مدارک پرونده و اخذ دفاعیات متخلف، اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالاهای کشف‌شده، با احتساب ارزش خودروی حامل، متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۵۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: این پرونده پس از کشف محموله قاچاق توسط مأموران هنگ مرزی از یک دستگاه اتوبوس در حال خروج از مرز تشکیل و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

حضرتی تأکید کرد: تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف اقتصادی، قاچاق کالا و عرضه خارج از ضابطه اقلامی که سلامت و امنیت اقتصادی جامعه را تهدید می‌کند، برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی