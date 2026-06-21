ضبط داروهای خارج از ضابطه و جریمه ۴ میلیارد ریالی در جلفا

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صمد حضرتی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: شعبه بدوی تعزیرات حکومتی جلفا به پرونده نگهداری، خرید و فروش خارج از ضابطه مقادیری انواع دارو به ارزش سه میلیارد و ۹۷۶ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: پس از بررسی مدارک و مستندات موجود در پرونده، تخلف انتسابی محرز شناخته شد و شعبه رسیدگی‌کننده متخلف را علاوه بر ضبط کالاهای کشف‌شده، به پرداخت سه میلیارد و ۹۷۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با اشاره به روند تشکیل این پرونده گفت: مأموران نیروی انتظامی در بازرسی از یک انبار واقع در منزل مسکونی در هادیشهر، مقادیری انواع دارو را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

حضرتی همچنین از رسیدگی به یک پرونده قاچاق کالا در جلفا خبر داد و افزود: پرونده قاچاق ۲۶۸ باکس سیگار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل مازاد مصرف خودروی حامل به ارزش مجموع ۸۴۶ میلیون ریال در شعبه بدوی تعزیرات حکومتی جلفا مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مدارک پرونده و اخذ دفاعیات متخلف، اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالاهای کشف‌شده، با احتساب ارزش خودروی حامل، متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۵۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: این پرونده پس از کشف محموله قاچاق توسط مأموران هنگ مرزی از یک دستگاه اتوبوس در حال خروج از مرز تشکیل و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

حضرتی تأکید کرد: تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف اقتصادی، قاچاق کالا و عرضه خارج از ضابطه اقلامی که سلامت و امنیت اقتصادی جامعه را تهدید می‌کند، برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.

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