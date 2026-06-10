صدور مجوز تغییر کاربری ۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجانشرقی
مدیر امور ارضی سازمان جهاد کشاورزی و دبیر کمیسیون تبصره یک ماده یک آذربایجان شرقی از صدور مجوز رسمی تغییر کاربری ۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی از ابتدای سالجاری تاکنون در این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید احمدی روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، تعداد مجوزهای صادره طی سال جاری را ۱۰۵ فقره اعلام کرد و اظهار داشت: این تغییر کاربریها در قالب نشستهای تخصصی «کمیسیون تبصره یک ماده یک» استان صادر شده است که یکی از جلسات آن امروز در شهرستان مراغه برگزار شد.
به گفته وی، مجوزهای فوق هم طرحهای کشاورزی و هم غیرکشاورزی را شامل میشود که طبق قانون، برای طرحهای غیرکشاورزی عوارض تعلق میگیرد.
احمدی افزود: طی سال جاری از محل تغییر کاربری اراضی کشاورزی در آذربایجان شرقی، مبلغ یک هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال اخذ و به خزانه عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران واریز شده است؛ در حالی که این رقم در طول سال گذشته معادل ۵۱۰ میلیارد ریال بود.
وی با اشاره به اینکه مساحت اراضی تغییر کاربری داده شده در میزان عوارض تأثیرگذار است، کل اراضی تغییر کاربری یافتهی سال گذشته در آذربایجان شرقی را ۹۱ هکتار اعلام کرد. این رقم در سه ماهه سال جاری حدود ۲۰ هکتار افزایش داشته و بر همین اساس، میزان عوارض نیز روند افزایشی یافته است.
احمدی تعداد جلسات کمیسیون تبصره یک ماده یک آذربایجان شرقی در سال گذشته را ۴۰ مورد اعلام کرد که منجر به صدور مجوز تغییر کاربری برای ۴۹۰ تقاضا گردید. وی با اشاره به برگزاری مستمر و منظم این نشستها افزود: این استان جزو دو استان نخست کشور است که تمامی مصوبات این کمیسیون در آن به صورت الکترونیکی اخذ و صادر میشود.
نقش محوری امور اراضی جهادکشاورزی در امنیت غذایی
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، تنها مرجع صدور مجوز برای هرگونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی را «کمیسیون تبصره یک ماده یک» اعلام کرد و اظهار داشت: بهجز این مرجع رسمی و قانونی، هیچ سازمان، نهاد و مرجع دیگری حق ورود به این مسأله را ندارد.
احمدی مدیریت آب و خاک و جلوگیری از هرگونه تصرف غیرقانونی در زمینهای کشاورزی را جزو مأموریتهای اصلی امور اراضی جهاد کشاورزی برشمرد و ادامه داد: جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز، صدور مجوز برای تغییر کاربریهای قانونی، حفظ یکپارچگی اراضی کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، و صدور مجوز سرمایهگذاری در اراضی کشاورزی از دیگر وظایف این مجموعه است.
وی با تأکید بر نقش محوری امور اراضی در موضوع مهم امنیت غذایی یادآور شد: هدف نهایی مأموریتهای این مجموعه، تلاش برای رفع مشکلات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی است تا افراد سودجو با دستاندازی به این اراضی، آینده غذایی کشور را دچار مشکل نکنند.
احمدی کمک به تسریع در حوزههای سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال، رفع بیکاری در کشور (بهویژه در روستاها) و جلوگیری از مهاجرتهای بیرویه را از دیگر اهداف فعالیتهای این سازمان بیان کرد.
وی با اشاره به توانمندیها و ظرفیتهای بالای کشاورزی مراغه گفت: این شهرستان قطب کشاورزی آذربایجان شرقی است و بر همین مبنا، تعداد زیادی از تقاضاهای تغییر کاربری به مراغه مربوط میشود؛ به همین دلیل امروز جلسه کمیسیون مربوطه با میزبانی جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد.
احمدی سرمایهگذاری در بخش سردخانه را یکی از محورهای اصلی کشاورزی مراغه عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد سردخانههای آذربایجان شرقی در این شهرستان قرار دارد که ظرفیت بسیار خوبی برای سرمایهگذاری و تقویت حوزه صادرات محصولات کشاورزی محسوب میشود.