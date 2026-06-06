به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مهدی حامی روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی و صیانت از سلامت عمومی جامعه، کارشناسان نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان، طی یک مأموریت بازرسی موفق به شناسایی و کشف یک واحد غیرمجاز قطعه‌بندی و بسته‌بندی آبزیان در شهرستان تبریز شدند.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این واحد بدون اخذ مجوزهای قانونی و خارج از ضوابط و الزامات بهداشتی دامپزشکی فعالیت داشته و در آن مقادیری از گوشت انواع آبزیان جهت قطعه‌بندی، بسته‌بندی و عرضه به بازار مصرف نگهداری می‌شد.

مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت رعایت ضوابط بهداشتی و حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: عرضه فرآورده‌های خام دامی و آبزیان باید تحت نظارت دامپزشکی و در چارچوب قوانین و مقررات بهداشتی انجام شود.

حامی تصریح کرد: در این عملیات، فرآورده‌های موجود در محل توقیف و واحد مذکور با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح پلمب شد و پرونده تخلف جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.

وی تأکید کرد: اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی با هرگونه فعالیت غیرمجاز در زمینه تولید، نگهداری، فرآوری، بسته‌بندی و عرضه فرآورده‌های خام دامی و آبزیان برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت و نظارت‌های مستمر بر مراکز مرتبط با تأمین و توزیع مواد غذایی با منشأ دامی ادامه خواهد یافت.

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