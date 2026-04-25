معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خبر داد:
تحقق ۷۵ درصدی تخصیص بودجه آذربایجانشرقی
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی از ارتقای سقف تخصیص بودجه استان به ۷۵ درصد در سال جاری با وجود چالشهای ناشی از شرایط جنگی خبر داد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، علی فرجی با تحلیل وضعیت تأمین مالی پروژهها در سالهای اخیر اظهار کرد: موضوع تأمین مالی و چالش نقدینگی، مسئلهای است که از سالهای گذشته در سطح ملی و استانی به عنوان یک مانع جدی پیشروی پروژهها قرار داشت؛ به گونهای که در ۶ ماهه اول سال تخصیص نقدی ابلاغی به استان در حدود ۲۰ درصد بوده است.
وی با اشاره به تحول صورت گرفته در روند تخصیص اعتبارات افزود: با تلاشهای شبانهروزی و پیگیریهای مدیریت عالی استان، شاهد یک جهش خیرهکننده در این حوزه بودیم؛ به طوری که سقف تخصیص بودجه از ۵۹ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۷۵ درصد در سال جاری رسیده است.
فرجی یادآور شد: این موفقیت بزرگ، نتیجه مستقیم تعامل و همافزایی دستگاههای اجرایی با سازمان مدیریت و برنامهریزی و مدیریت ارشد استان است که در سختترین شرایط، اجازه توقف چرخ توسعه را ندادند.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در بخش دیگری از سخنان خود به چالش موجود در روشهای نوین تامین مالی پروژهها اشاره کرد و گفت: در مسیر تزریق اوراق مرابحه به پروژههای عمرانی استان، شاهد برخی مقاومتها و سختگیریها از سوی دستگاههای اجرایی بودیم. با این حال، با رایزنیهای فشرده و تعامل مناسب دستگاههای نظارتی استان، موفق شدیم تا پایان سال سهم مناسب و شایستهای از این اوراق را برای استان تثبیت و جذب کنیم.
فرجی با اشاره به الزامات بودجهای در شرایط کنونی خاطرنشان ساخت: باید بپذیریم که به دلیل شرایط حاکم بر کشور، منابع مالی دولتی با محدودیتهایی همراه است. بر همین اساس، راهبرد ما در سازمان، هدایت هوشمندانه این منابع محدود به سمت اولویتهای ضروری و پروژههایی است که نقش حیاتی در حفظ زیرساختها و خدماترسانی به مردم دارند.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی گفت: تامین مالی پروژهها از طریق ظرفیتهای جدید، مدیریت دقیق هزینهها و اولویتبندی طرحها، اصلیترین ابزار ما برای عبور از این برهه حساس خواهد بود.