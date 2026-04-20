بازپس گیری ۵۶/۷ هکتار از اراضی ملی در آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بابک نجفیان امروز دوشنبه در یک گفتگوی رسانه‌ای افزود: این میزان آزادسازی در قالب ۱۰۳ عملیات اجرایی و با همکاری دستگاه قضایی انجام شده است؛ از این تعداد ۸۸ مورد مربوط به رفع تعرض فوری به مساحت حدود ۵۲.۱ هکتار با ارزشی حدود ۱۶ هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال بوده است.

وی ادامه داد: همچنین ۱۵ مورد اجرای حکم قطعی مراجع قضایی به مساحت تقریبی ۴.۶ هکتار و با ارزش حدود پنج هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال در این مدت اجرا شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی مقابله با زمین خواری و تغییر کاربری غیرمجاز را از اولویت های این اداره کل دانست و از شهروندان خواست پیش از انجام هرگونه معامله زمین نسبت به استعلام وضعیت حقوقی و مالکیتی آن اقدام کنند.

نجفیان همچنین از مردم درخواست کرد موارد مشکوک زمین خواری یا تغییر کاربری غیرمجاز را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ به یگان حفاظت اراضی این اداره کل گزارش دهند.

انتهای پیام/