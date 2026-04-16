رئیس اداره مدیریت پیوند دانشگاه علوم‌ پزشکی:

۶۰۰ بیمار هموفیلی در آذربایجان‌ شرقی شناسایی شده‌اند

رئیس اداره مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به وضعیت بیماران هموفیلی در استان اعلام کرد: حدود ۶۰۰ بیمار هموفیلی در آذربایجان‌ شرقی شناسایی شده‌اند و خدمات درمانی این بیماران در مراکز تخصصی از جمله بیمارستان اسدآبادی، بیمارستان کودکان مردانی آذر و بیمارستان امام رضا (ع) و همچنین مراکز درمانی شهرستان‌ها ارائه می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از معاونت دانشگاه علوم پزشکی تبریز، محمدرضا جمشیدی با اعلام این خبر با اشاره به شعار امسال روز جهانی هموفیلی با عنوان «تشخیص، نخستین گام به سوی مراقبت» گفت: تشخیص زودهنگام این بیماری نقش مهمی در جلوگیری از بروز عوارض جدی دارد. 

وی افزود: دریافت درمان‌های پیشگیرانه و به‌موقع می‌تواند از خونریزی‌های داخلی، آسیب‌های مفصلی و ناتوانی‌های حرکتی جلوگیری کرده و کیفیت زندگی بیماران را به‌طور قابل‌توجهی بهبود بخشد.

رئیس اداره مدیریت پیوند و درمان بیماری‌ها تأکید کرد: تشخیص دیرهنگام سبب بروز مشکلاتی همچون دردهای مزمن، محدودیت‌های حرکتی و خونریزی‌های تهدیدکننده حیات می‌شود.

وی افزود: آگاهی‌بخشی به بیماران و خانواده‌ها و ارائه آموزش‌های لازم درباره راه‌های تشخیص، روش‌های درمان و نحوه مدیریت بیماری، از محورهای مهم برنامه‌های معاونت درمان است.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی معاونت درمان، ارتقای کیفیت زندگی بیماران و فراهم‌سازی امکانات لازم برای حضور فعال آنان در جامعه است، افزود: استمرار آموزش، حمایت و توسعه خدمات تخصصی در کنار ترویج تحقیقات علمی، نقش مهمی در مدیریت هموفیلی و کاهش عوارض ناشی از آن دارد.

