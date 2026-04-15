آغاز زمانبندی تبلیغات سه انتخابات در آذربایجانشرقی اعلام شد
رییس ستاد انتخابات آذربایجانشرقی، جزdیات زمانبندی تبلیغات انتخاباتی در سه رویداد انتخاباتی پیشِرو در استان را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، مرتضی محمدزاده با اشاره به تقویم قانونی تبلیغات گفت: تبلیغات انتخابات مجلس خبرگان رهبری از ۲۶ فروردین آغاز میشود و به مدت ۱۵ روز ادامه خواهد داشت؛ این مهلت در ۹ اردیبهشت به پایان میرسد.
وی ادامه داد: همچنین تبلیغات انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا از سوم اردیبهشت آغاز شده و به مدت هفت روز تا ۹ اردیبهشت امسال ادامه خواهد داشت.
وی افزود: اسامی داوطلبان انتخابات میاندورهای مجلس و شوراهای روستایی بلافاصله پس از پایان فرآیند بررسی صلاحیتها به صورت عمومی منتشر میشود.
رییس ستاد انتخابات آذربایجانشرقی همچنین از تأیید نهایی ثبتنام دو نامزد برای انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری خبر داد و تأکید کرد: هر سه انتخابات به صورت همزمان در ۱۱ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
در مجموع ۲هزار و ۶۶۲ نامزد انتخابات در ۷۳ شهر استان روز ۱۱ اردیبهشت ماه جاری در انتخابات شوراهای اسلامی به رقابت خواهند پرداخت.
آذربایجان شرقی برای برگزاری سه انتخابات انتخابات پیشرو در آمادگی کامل بوده و برای این منظور ۳۴۳۷ شعبه اخذ رای پیش بینی شده و حدود ۶۱ هزار نیروی انسانی در سطح استان شامل عوامل اجرایی، ناظرین، محافظین و ...، انتخابات را برگزار خواهند کرد.