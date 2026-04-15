مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: هیچ واحد صنعتی در آذربایجان شرقی به علت نداشتن پروانه زیست محیطی در طول جنگ تحمیلی رمضان جریمه یا تعطیل نمی‌شود.به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی محیط ‌زیست استان، محمدحسین حسن‌زاده در بازدید از یک کارخانه شرکت خارجی در شهرک صنعتی پروفسور هشترودی، به پرداخت تسهیلات به واحدهای خسارت دیده در جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانهای هشترود، تبریز، اسکو و بناب خسارت دیده‌اند.

وی در خصوص فعالیت کارخانه آلومینیوم سازی در این شهرستان هم اظهار کرد: مجوز زیست محیطی واحد صنعتی آلومینیوم صادر شده و به زودی ابلاغ خواهد شد.

حسن‌زاده، نقش و تأثیر گذاری مدیریت‌های محلی را در تحقق اهداف کلان محیط زیست بسیار مهم و تعیین کننده دانست و تقویت نظارت‌ها، جلب مشارکت مردمی و اجرای برنامه‌های آموزشی را در شهرستان‌ها خواستار شد.

وی با تبیین رویکردهای نوین سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در این رویکرد توجه به توسعه پایدار و ایجاد توازن میان فعالیت‌های عمرانی و حفظ محیط زیست مورد تأکید قرار گرفته شده است.

ابراهیم حسنی، فرماندار شهرستان هشترود نیز در این بازدید، تصویب منطقه حفاظت شده محیط زیست در قلعه باستانی تاریخی ضحاک را خواستار شد.

وی بر آبگیری و حفاظت از تالاب‌های این شهرستان تاکید کرد و گفت: متاسفانه در طول فصل تابستان برخی تالاب‌ها خشک می‌شوند و جانوران و برخی پرندگان این تالاب‌ها به علت نبود آب مهاجرت می‌کنند.

حسنی بر تقویت آنتن دهی موبایل در کارخانه آلومینیوم سازی چینی‌ها تاکید کرد و احداث پاسگاه محیط بانی در قلعه ضحاک را ضروری دانست.

انتهای پیام/