ورود ۸۳۱۹ گردشگر خارجی به آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، کیومرث کریمی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در بازه زمانی ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ تاکنون در مجموع یک میلیون و ۲۱۴ هزار تردد ورودی در محورهای ارتباطی آذربایجان‌شرقی ثبت شده که این آمار در مقایسه با یک میلیون و ۴۷۷ هزار تردد ورودی در مدت مشابه سال گذشته، بیانگر کاهش نسبی حجم ترددهای ورودی به استان در پی شرایط جنگی کشور است.

معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به سهم حمل‌ونقل ریلی در مدیریت و جابجایی سفرهای نوروزی اظهار کرد: در این مدت ۴۷ هزار و ۵۵۹ مسافر از طریق خطوط ریلی وارد استان شده‌اند که این آمار بیانگر نقش موثر شبکه ریلی در توزیع سفرهای نوروزی، کاهش فشار بر محورهای جاده‌ای و تسهیل دسترسی ایمن مسافران به مقصدهای گردشگری استان است.

کریمی تنوع مسیرهای دسترسی و موقعیت ارتباطی آذربایجان‌شرقی در شمال‌غرب کشور را از عوامل موثر در تداوم جریان سفر عنوان کرد و گفت: وجود پایانه‌های مرزی فعال، شبکه حمل‌ونقل ریلی و محورهای ارتباطی گسترده سبب شده است تا استان با وجود شرایط جنگی یکی از مسیرهای مهم تردد و ورود مسافران در ایام نوروز باشد.

