اربعین رویاها در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز برگزار میشود
مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز گفت: آئین «اربعین رویاها» همزمان با چهلمین روز شهادت مظلومانه نوگلان پرپر دبستان شجره طیبه میناب و شهدای دانش آموز آذربایجانشرقی روز پنجشنبه در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز برگزار می شود.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، میراعتماد عمادی، روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه این آئین با همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود، افزود: این سازمان در کنار خدمات و ماموریتهایی که دارد، همگامی و همراهی با نهادهای فرهنگی را در دستور کار قرار داده است.
وی اظهار کرد: شهدای دانشآموز در همان روز نخست جنگ، در حالی به شهادت رسیدند که صدای مظلومیت و حقانیت ملت ایران را به گوش جهانیان رساندند و ما امروز وظیفه داریم در هر مسئولیت و چارچوبی که هستیم، حافظ و نگهبان این سند تاریخی باشم.