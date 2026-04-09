۲۵ تن شکر قاچاق در تبریز کشف شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: ۲۵ تن شکر قاچاق به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال در تبریز کشف شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صمد حضرتی، با بیان اینکه این میزان شکر قاچاق از یک انبار احتکار کالا در تبریز کشف شده است، افزود: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد مقادیری کالا در انباری در این شهر دپو شده و توزیع نشده است.

وی اظهار کرد: رییس گشت مشترک به همراه سربازان گمنام امام زمان و بازرسان سازمان صمت از محل بازرسی کردند که مشخص شد این محل انبار کالا بوده و کالاهای موجود در این انبار در سامانه ها ثبت نشده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: بازرسان در بازرسی از این انبار مشاهده کردند که مقادیر زیادی کالا از نوع شکر در محل دپو شده است که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بود.

حضرتی، با بیان اینکه در خصوص کالای قاچاق پرونده قضایی تشکیل و به همراه متهم به تعزیرات حکومتی معرفی شد، ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا مراتب را به سامانه الکترونیکی ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند.

اجازه بروز کوچکترین خللی در تولید و توزیع کالاهای اساسی و معیشت مردم را نمی دهیم

وی با تاکید بر اینکه در زمان کنونی اولویت ما در آذربایجان شرقی در کنار نبرد نیروهای مسلح در مقابل دشمن آمریکایی صهیونیستی، تامین امنیت عمومی و آرامش استان است، یادآور شد: با همکاری تمامی دستگاه ها و بخش خصوصی اجازه ندهیم در تولید و توزیع کالاهای اساسی و معیشت مردم کوچکترین خللی به وجود بیاید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: اداره کل تعزیرات حکومتی استان در راستای حمایت از واحدهای تولیدی در ایام جنگ با بکارگیری توان نظارتی خود در جلوگیری از تخلفات، اعم از احتکار و گرانفروشی با تلاش دوچندان در این ایام در خدمت مردم است.

حضرتی، با قدردانی از همراهی خوب و مؤثر واحدهای تولیدی در ایام جنگ رمضان، بر لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط به تولیدکنندگان تاکید کرد.

