مدیرعامل شرکت دانشبنیان گسترش صنایع ریلی ایران:
حملهٔ دشمن به مراکز صنعتی، حمله به سفرهٔ طبقهٔ کارگر است
مدیرعامل شرکت دانشبنیان گسترش صنایع ریلی ایران، با تأکید بر اینکه نبض صنعت ریلی در تبریز میتپد، گفت: حملهٔ آمریکایی - صهیونیستی به مراکز صنعتی، در واقع حمله به سفرهٔ طبقهٔ کارگر است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد کلامی روز دوشنبه، ۱۷ فروردین در گفتوگو با خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای تهاجم آمریکایی صهیونیستی، اظهار کرد: امروز به جرات میتوان گفت که نبض صنعت ریلی در تبریز میتپد. با همت و ایستادگی کارکنان ایرید در سنگر تولید در روزهای تهاجم آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی، شاهد به کار افتادن پرقدرت چرخههای صنعت ریلی کشور هستیم.
وی با تأکید بر جایگاه مهم صنعتی این منطقه و تعهد کارکنان ایرید به تولید ملی، اظهار کرد: همانند جنگ ۱۲ روزه و ایستادگی کارکنان ایرید در سنگر تولید، امروز نیز بار دیگر شاهد قدرت صنعتی ایرید در حملونقل ریلی هستیم.
مدیرعامل شرکت گسترش صنایع ریلی ایران با اشاره به اینکه ایرید توانست در سال ۱۴۰۴ نشان تولید ملی - افتخار ملی و تندیس زرین روز ملی صنعت و معدن را کسب کند، گفت: ایرید با اتکا به توان داخلی توانسته است رکوردهای تولید را جابهجا کند و مسیر شکوفایی در گسترش صنایع ریلی ایران در سال ۱۴۰۵ نیز تداوم خواهد داشت.
کلامی، اظهار کرد: دستاوردهای اخیر در رشد تولید و افزایش کیفیت در شرکت ایرید گامی مهم در توسعهٔ صنعت دانشبنیان و تحقق خودکفایی ملی در صنعت ریلی است.
وی خاطرنشان کرد: صنعت حملونقل ریلی به عنوان یکی از ایمنترین حوزههای صنعتی، حتی در شرایط بحرانی و جنگی نیز میتواند نقش مؤثری در حفظ پایداری خدمات و تداوم فعالیتهای اقتصادی ایفا کند.
مدیرعامل شرکت ایرید، با محکومیت صریح حملات آمریکایی - صهیونیستی به مراکز صنعتی و تولیدی کشور، این اقدامات را نقض آشکار اصول و قواعد پذیرفتهشده بینالمللی دانست و تصریح کرد: بر اساس موازین حقوق بینالملل، تأسیسات تولیدی در زمرهٔ اهداف ممنوعه قرار دارند و هرگونه تعرض به این مراکز، مصداق روشن جنایت جنگی به شمار میرود.
کلامی، با تبیین ابعاد فراتر از یک حملهٔ صنعتی، افزود: آسیب به یک واحد تولیدی هرگز به همان مجموعه محدود باقی نمیماند، بلکه بهسرعت به سایر بخشهای وابسته تسری پیدا میکند. در بسیاری از موارد، اینگونه حملات میتواند زیرساختهای حیاتی را دچار اختلال کند و در پی آن، تعطیلی زنجیرهای سایر واحدهای تولیدی را بهدنبال داشته باشد؛ روندی که عملاً یک اکوسیستم تولیدی را با بحران مواجه میسازد.
وی، با تأکید بر تبعات انسانی و اجتماعی اقدامات ددمنشانه آمریکایی صهیونیستی، خاطرنشان کرد: حمله به صنایع کشور تنها به توقف خطوط تولید ختم نمیشود، بلکه مستقیماً معیشت جامعهٔ کارگری و خانوادههای آنان را تحت تأثیر قرار میدهد که این مسئله، پیامدهایی بهمراتب گستردهتر از خسارات صرفاً صنعتی دارد.
مدیرعامل ایرید، با بیان اینکه حملهٔ آمریکایی - صهیونیستی به مراکز صنعتی، در واقع حمله به سفرهٔ طبقهٔ کارگر است، تصریح کرد: جامعهٔ کارگری، همواره با تکیه بر تلاش، تخصص و دسترنج خود، چرخهای تولید و صنعت کشور را به حرکت درآورده و هرگونه آسیب به این حوزه، مستقیماً معیشت و زندگی این قشر شریف را هدف قرار میدهد.
کلامی با تأکید بر مسئولیت ملی فعالان حوزهٔ تولید، گفت: امروز حفظ پایداری تولید، صرفاً یک مأموریت اقتصادی نیست، بلکه یک وظیفهٔ ملی و اجتماعی است. ما در سنگر تولید ایستادهایم تا از سفرهٔ کارگران صیانت کنیم و با استمرار فعالیتهای تولیدی، به تقویت رفاه عمومی جامعه کمک نماییم.
وی، با اشاره به برخی اقدامات حمایتی در حوزهٔ کار و تولید، افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران در سال جاری را گامی مثبت در راستای بهبود معیشت جامعه کارگری ارزیابی کرد و افزود: اینگونه سیاستها، در کنار تداوم تولید و حمایت از صنایع، میتواند به ارتقای سطح رفاه و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار زحمتکش جامعه منجر شود.