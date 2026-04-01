حجم ذخیره آب در مخازن پنج سد ترکمنچای به بیش از ۹۵ درصد ظرفیت اسمی رسیده است
رییس امور منابع آب ترکمانچای گفت: بر اساس گزارشهای کارشناسی و در پی بارشهای مناسب ماههای اخیر، حجم ذخیره آب در مخازن پنج سد این شهرستان به بیش از ۹۵ درصد ظرفیت اسمی رسیده است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، شهرام پزشکی روز چهارشنبه در جریان بازدید از سدهای آشنار، صومعه کبودین، صومعه سفلی، ترکمانچای و یالقوزآغاج در گفت و گویی افزود: این حجم از پرشدگی سدهای این شهرستان، شرایط مطلوبی را برای تنظیم روانابهای سطحی و تامین پایدار آب بخش کشاورزی فراهم کرده است.
وی اظهار کرد: در جریان این بازدید، میزان ذخیره مخازن، تراز آب، نحوه مدیریت ورودی و خروجی جریان و وضعیت تأسیسات بهرهبرداری سدها بهصورت دقیق بررسی شد تا تصمیمگیریهای فنی بر مبنای آخرین شرایط هیدرولوژیکی منطقه انجام شود.
رییس امور منابع آب ترکمانچای با تاکید بر نقش راهبردی این سدها در بخش کشاورزی این شهرستان، گفت: پایش مستمر تراز مخازن، کنترل ایمنی سازهها و مدیریت هدفمند منابع آب ذخیرهشده، از اولویتهای اصلی امور منابع آب شهرستان است.
پزشکی، ادامه داد: این سدها بهعنوان زیرساختهای کلیدی، نقش موثری در پایداری منابع آبی و کاهش مخاطرات ناشی از نوسانات اقلیمی منطقه ایفا می کنند.
شهرستان ترکمانچای از شمال با شهرستان سراب، از شرق تا جنوب با شهرستان میانه، از شمال غربی با شهرستان بستانآباد و از جنوب غربی با شهرستان هشترود همسایه است.