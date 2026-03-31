چهار دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس آذربایجان شرقی اضافه شد

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، رسول دهشتی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: از این تعداد آمبولانس جدید، ۲ دستگاه به شهرستان های عجب شیر و آذرشهر و ۲ دستگاه به پایگاه های اورژانس تبریز تخصیص و تحویل داده شد.

وی اظهار کرد: در جریان جنگ رمضان و تهاجم هوایی آمریکایی - صهیونی به شهرهای آذربایجان شرقی، ۲ پایگاه اورژانس این استان مورد حمله قرار گرفته و به تعدادی از آمبولانس ها خسارت وارد شده است.

دهشتی، ادامه داد: ناوگان اورژانس استان به صورت شبانه روزی در آماده‌باش کامل به سر می‌برند و به طور مستمر به ماموریت های مختلف در سطح استان برای ارایه خدمات فوریت‌های پزشکی اعزام می شوند.

انتهای پیام/