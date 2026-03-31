چهار دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس آذربایجان شرقی اضافه شد
مسوول واحد نقلیه اورژانس آذبایجان شرقی گفت: در راستای تقویت ناوگان اورژانس استان، چهار دستگاه آمبولانس جدید تخصیص یافته از سازمان اورژانس کشور به این مجموعه اضافه شد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، رسول دهشتی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: از این تعداد آمبولانس جدید، ۲ دستگاه به شهرستان های عجب شیر و آذرشهر و ۲ دستگاه به پایگاه های اورژانس تبریز تخصیص و تحویل داده شد.
وی اظهار کرد: در جریان جنگ رمضان و تهاجم هوایی آمریکایی - صهیونی به شهرهای آذربایجان شرقی، ۲ پایگاه اورژانس این استان مورد حمله قرار گرفته و به تعدادی از آمبولانس ها خسارت وارد شده است.
دهشتی، ادامه داد: ناوگان اورژانس استان به صورت شبانه روزی در آمادهباش کامل به سر میبرند و به طور مستمر به ماموریت های مختلف در سطح استان برای ارایه خدمات فوریتهای پزشکی اعزام می شوند.