هشدار سیلاب در آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، علی آخوندزاده روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به هشدارهای صادره از سوی سازمان هواشناسی، پیش بینی های انجام شده در خصوص بارش های ناگهانی و سیل آسا در فصل بهار و همزمانی آن با ذوب برف موجود در سرشاخه ها، زمینه حدودث سیلاب های ناگهانی با دبی های بالا را در پی خواهد داشت .

وی افزود: ناحیه جنوب تبریز با توجه به عدم وجود پوشش گیاهی کافی، شیب بسیار زیاد در بالادست و در پائین دست آن و به علت مسکونی بودن اطراف مسیل های عبوری از داخل شهر، احتمال انسداد در برخی از مسیر ها می تواند خطرات جانی و مالی شدیدی را در پی داشته باشد.

آخوندزاده ادامه داد: ضروری است عموم مردم از توقف، تردد و بهره برداری تفریحی در محدوده و حاشیه رودخانه ها و مسیل های سطح استان جددا خود داری کنند و امکانات شهری و مدیریت بحران آمادگی لازم را برای مواجهه با هرگونه بروز سیلاب و بحران جهت کاهش خطرات جانی و مالی احتمالی را داشته باشند.

انتهای پیام/