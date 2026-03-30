هشدار سیلاب در آذربایجان شرقی
مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی با هشدار نسبت به احتمال وقوع سیلاب در استان، گفت: امسال با توجه به بارندگیهای مناسب چند ماهه اخیر و وجود ذخائر برفی مناسب در کوهستان ها، ذخیره رطوبت قابل قبول در لایه های بالایی خاک حوضههای آبریز رودخانه های اصلی و سرشاخه های آنها، در صورت تداوم بارشها بیشتر رودخانه های استان مستعد وقوع سیلابهای بزرگ می باشند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، علی آخوندزاده روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به هشدارهای صادره از سوی سازمان هواشناسی، پیش بینی های انجام شده در خصوص بارش های ناگهانی و سیل آسا در فصل بهار و همزمانی آن با ذوب برف موجود در سرشاخه ها، زمینه حدودث سیلاب های ناگهانی با دبی های بالا را در پی خواهد داشت .
وی افزود: ناحیه جنوب تبریز با توجه به عدم وجود پوشش گیاهی کافی، شیب بسیار زیاد در بالادست و در پائین دست آن و به علت مسکونی بودن اطراف مسیل های عبوری از داخل شهر، احتمال انسداد در برخی از مسیر ها می تواند خطرات جانی و مالی شدیدی را در پی داشته باشد.
آخوندزاده ادامه داد: ضروری است عموم مردم از توقف، تردد و بهره برداری تفریحی در محدوده و حاشیه رودخانه ها و مسیل های سطح استان جددا خود داری کنند و امکانات شهری و مدیریت بحران آمادگی لازم را برای مواجهه با هرگونه بروز سیلاب و بحران جهت کاهش خطرات جانی و مالی احتمالی را داشته باشند.