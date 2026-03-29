مدیرعامل آب منطقهای استان خبر داد:
۲۴۰ میلیون مترمکعب ورودی آب به سدهای آذربایجانشرقی
مدیرعامل آب منطقهای آذربایجانشرقی گفت: وضعیت منابع آب سطحی آذربایجانشرقی در سال آبی جاری با ثبت ۲۴۰ میلیون مترمکعب ورودی به سدها و افزایش سطح ذخایر، وارد مرحلهای امیدوارکننده شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت آب منطقهای آذربایجانشرقی، یوسف غفارزاده، با اشاره به آخرین پایشها از وضعیت سدهای استان اظهار کرد: حجم آبهای ورودی به سدهای بزرگ استان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به حدود ۲۴۰ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد ۷۳ درصدی را نشان میدهد.
وی ادامه داد: این افزایش ورودی، به بهبود محسوس ذخایر منجر شده و در حال حاضر میزان پرشدگی مخازن سدهای استان به حدود ۴۷ درصد رسیده که در مقایسه با سال گذشته، ۸ درصد افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانشرقی با اشاره به وضعیت سدهای مهم استان افزود: سدهای قلعهچای، نهند و علویان در سال آبی جاری عملکرد قابل توجهی داشتهاند و رشد بیش از ۷۵ درصدی میزان ورودی آب را تجربه کردهاند.
غفارزاده همچنین درباره وضعیت سدهای کوچک استان گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از ظرفیت این سدها فعال است و حدود ۷۰ درصد آنها دارای ذخیره آبی بوده و سدهایی نظیر چوخورزمی، آونلیق و مونق،اشنار و امند(شهرستان شبستر) به مرحله سرریز رسیدهاند.
وی با تأکید بر لزوم تداوم مدیریت مصرف تصریح کرد: اگرچه شرایط منابع آب نسبت به سال گذشته بهبود یافته، اما استمرار این وضعیت مستلزم رعایت الگوی مصرف، صرفهجویی و همراهی جدی تمامی بهرهبرداران در بخشهای مختلف است.