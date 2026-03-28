به‌گزارش ایلنا به نقل از میراث فرهنگی، کیومرث کریمی با اشاره به داده‌های تجمیعی بازدید نوروزی بیان کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده در بازه زمانی ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴ لغایت ۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، روستای جهانی کندوان با ۱۰ هزار و ۴۷۰ بازدید، بیشترین سهم در میان جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی آذریایجان‌شرقی را به خود اختصاص داده است.

معاون گردشگری استان با اشاره به به‌کارگیری ابزارهای هوشمند اطلاع‌رسانی در این روستای ثبت‌جهانی افزود: از نوروز امسال، محدوده روستای جهانی کندوان به تابلوهای مجهز به QR کد اختصاص یافته است تا بازدیدکنندگان بتوانند با اسکن این کدها به‌صورت برخط به اطلاعات ساختارمند درباره تاریخچه، بافت معماری صخره‌ای، وضعیت ثبت جهانی و سایر ویژگی‌های میراثی این روستا دسترسی پیدا کنند.

به گفته کریمی، استفاده از QR کدها در کندوان در چارچوب سیاست استانداردسازی و به‌روزرسانی نظام تفسیر و ارائه اطلاعات میراث‌فرهنگی در مقاصد اصلی گردشگری استان تعریف شده و امکان ارائه محتوای چندزبانه و به‌روزرسانی مستمر اطلاعات بدون مداخله فیزیکی در بافت روستا را فراهم می‌کند.

وی از اجرای طرح‌های نظارتی همزمان با آغاز سفرهای نوروزی خبر داد و گفت: از ابتدای ایام نوروز، گشت‌های تلفیقی و بازدیدهای منظم نظارتی از تأسیسات و واحدهای اقامتی روستای جهانی کندوان با هدف پایش مستمر کیفیت خدمات، رعایت ضوابط بهداشتی و ایمنی، کنترل نرخ‌نامه‌های مصوب و رسیدگی میدانی به شکایات احتمالی مسافران در حال انجام است تا سطح قابل قبول میزبانی و رضایت گردشگران در این مقصد ثبت‌جهانی حفظ شود.

کریمی همچنین اعلام کرد: در این بازه زمانی، کلیسای جهانی سنت‌استپانوس جلفا به‌عنوان یکی از آثار ثبت جهانی استان، بیش از ۶ هزار و ۷۴۲ بازدید را به خود اختصاص داده است.

معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی با تأکید بر اینکه این آمار در شرایطی به دست آمده که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، اظهار کرد: در کنار مدیریت سفر و بازدیدها، رعایت ضوابط ایمنی، اجرای طرح‌های نظارتی، پایش مستمر تأسیسات گردشگری و توجه ویژه به ملاحظات امنیتی مسافران و بازدیدکنندگان در دستور کار قرار گرفته تا ضمن حفظ استانداردهای میزبانی، امنیت و آرامش روانی مسافران در مقاصد گردشگرپذیر استان تأمین شود.

نوروز امسال به علت حملات جنایتکارانه دشمن، موزه های استان آذربایجان شرقی تعطیل است ولی محوطه های باز تاریخی استان پذیرایی گردشگران است.

