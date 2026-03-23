استاندار آذربایجان شرقی:
اجازه نمیدهیم مردم احساس کمبود کنند
استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت حفظ پایداری برق در شرایط مختلف تاکید کرد و گفت: لازم است دستگاههای متولی، تدابیر لازم را برای پایداری شبکه برق اتخاذ کنند. باید به نحوی مدیریت کنیم که اجازه ندهیم مردم احساس کمبود کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در نشست ستاد بحران پس استماع گزارش مدیران بخشهای مختلف درباره سطح آمادگی و نیازهای لازم در قبال تهدیدهای ترامپ درباره حمله به نیروگاهها گفت: همانطور که در جلسات قبلی ستاد بحران تاکید شده، ضروری است با اتخاذ سناریوهای مختلف برای هر شرایطی، تمهیدات صد درصدی را برای احتمالات یکدرصدی در نظر بگیریم تا در صورت مواجه شدن با وضعیتهای مختلف، آماده خدمت به مردم باشیم.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مهمترین اصل در مدیریت بحران، مقابله با غافلگیری است، گفت: ما باید حتی برای احتمالات یک درصدی هم پیشبینیهای لازم را داشته باشیم تا دچار غافلگیری نشویم. بنابراین همه سازمانها و نهادهای مرتبط درباره احتمالات مختلف، نهایت آمادگی لازم را داشته باشند و از قبل، تدابیر لازم را به کار ببندند.
وی ضمن نظارت بر آخرین وضعیت آمادگی دستگاهها و بررسی آخرین ارزیابیها، بر اطلاعرسانی دقیق دستگاهها به مردم تاکید کرد و گفت: هدف دشمن ایجاد ناامنی و ناامیدی در میان مردم است. مردم شریف استان، مطمئن باشند همه دستگاهها در همه رویدادها و تهدیدها پای کار هستند و درباره هر احتمالی، مسیری برای تداوم خدمترسانی و پایداری انرژی باز خواهند کرد. مردم عزیز بهخصوص درباره خاموشیها به شایعات توجه نکنند.