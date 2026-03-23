مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان خبر داد:

رشد ۹۰ درصدی بارش‌ها در آذربایجان شرقی نسبت به سال گذشته/ افزایش ۳۵ درصدی ورودی سدها

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی از بهبود وضعیت منابع آبی استان خبر داد و گفت: با توجه به بارش‌های مناسب در شش ماهه دوم سال گذشته، میزان بارش‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، یوسف غفارزاده اظهار کرد: میزان بارش‌ها در مقایسه با میانگین درازمدت نیز با افزایش ۱۰ درصدی همراه بوده که این امر منجر به جاری شدن روان‌آب‌ها و افزایش ۳۰ درصدی حجم آب رودخانه‌های استان نسبت به سال گذشته شده است.

وی با تبیین نقش استراتژیک سدها در مدیریت منابع آبی افزود: سدها، محل ذخیره‌سازی بارش‌های فصول زمستان و بهار برای تأمین نیازهای آب شرب و صنعتی در فصل تابستان است. خوشبختانه با بارش‌های اخیر، ورودی سدهای استان ۳۵ درصد افزایش یافته و در حال حاضر ۴۰ درصد مخازن سدها پر شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی با بیان پیش‌بینی‌های امیدوارکننده برای فصل پیش رو، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در فصل بهار شاهد بارش‌هایی بیش از حد نرمال باشیم که این مسئله به بیشترین میزان آبگیری و ذخیره پشت سدها منجر خواهد شد.

غفارزاده به وضعیت حیاتی سد شهید کاظمی بوکان اشاره کرد و گفت: این سد تأمین‌کننده ۵۰ درصد آب شرب کلان‌شهر تبریز و مسیر خط زرینه‌رود از مبدأ میاندوآب است که پیش از این بابت وضعیت ذخایر آن نگرانی‌هایی وجود داشت.

وی تصریح کرد: خوشبختانه با بهبود بارندگی‌ها، حجم آبگیری سد شهید کاظمی بوکان به ۶۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است که این رقم ۲.۵ برابر میزان ذخیره این سد در مدت مشابه سال گذشته است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
