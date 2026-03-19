۴ تکواندوکار تبریزی به شهادت رسیدند

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در حملات وحشیانه صبح امروز آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به منطقه قراملک تبریز تعدادی از هموطنان به شهادت رسیدند که در بین آنها ۴ تکواندوکار نیز حضور داشتند که اسامی آنها به شرح زیر است:

اسامی تکواندوکار شهدای اقتدار محله فرهنگی تاریخی قراملک:

شهید محمدرضا فرهنگ مشکی دان دو

شهید مهران ‌شاکرنیا کمربند آبی

شهید رضا ندرخانی کمربند آبی

شهید هادی فرزانه کمربند زرد به همراه پدرش شهید شده است

هر ۴ تکواندوکار شاگرد حسن موثق بودند.

بدین ترتیب تعداد شهدای رشته تکواندو آذربایجان‌شرقی به ۵ نفر افزایش یافت.

در هفته اول جنگ رمضان نیز عرفان لطفی در حین ماموریت پدافندی در حمله وحشیانه جنگنده های رژیم های آمریکا و اسرائیل به شهادت رسید.

