۴ تکواندوکار تبریزی به شهادت رسیدند
در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، ۴ تکواندوکار تبریزی به شهادت رسیدند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در حملات وحشیانه صبح امروز آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به منطقه قراملک تبریز تعدادی از هموطنان به شهادت رسیدند که در بین آنها ۴ تکواندوکار نیز حضور داشتند که اسامی آنها به شرح زیر است:
اسامی تکواندوکار شهدای اقتدار محله فرهنگی تاریخی قراملک:
شهید محمدرضا فرهنگ مشکی دان دو
شهید مهران شاکرنیا کمربند آبی
شهید رضا ندرخانی کمربند آبی
شهید هادی فرزانه کمربند زرد به همراه پدرش شهید شده است
هر ۴ تکواندوکار شاگرد حسن موثق بودند.
بدین ترتیب تعداد شهدای رشته تکواندو آذربایجانشرقی به ۵ نفر افزایش یافت.
در هفته اول جنگ رمضان نیز عرفان لطفی در حین ماموریت پدافندی در حمله وحشیانه جنگنده های رژیم های آمریکا و اسرائیل به شهادت رسید.