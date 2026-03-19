همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۴ تکواندوکار تبریزی به شهادت رسیدند

در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، ۴ تکواندوکار تبریزی به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در حملات وحشیانه صبح امروز آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به منطقه قراملک تبریز تعدادی از هموطنان به شهادت رسیدند که در بین آنها ۴ تکواندوکار نیز حضور داشتند که اسامی آنها به شرح زیر است:

اسامی تکواندوکار شهدای اقتدار محله فرهنگی تاریخی قراملک:

شهید محمدرضا فرهنگ مشکی دان دو

شهید مهران ‌شاکرنیا کمربند آبی

شهید رضا ندرخانی کمربند آبی

شهید هادی فرزانه کمربند زرد به همراه پدرش شهید شده است

هر ۴ تکواندوکار شاگرد حسن موثق بودند.

بدین ترتیب تعداد شهدای رشته تکواندو آذربایجان‌شرقی به ۵ نفر افزایش یافت.

در هفته اول جنگ رمضان نیز عرفان لطفی در حین ماموریت پدافندی در حمله وحشیانه جنگنده های رژیم های آمریکا و اسرائیل به شهادت رسید.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
