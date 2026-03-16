مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس خبر داد:
تداوم فعالیت تولیدی و تجارتی در منطقه آزاد ارس
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: همه واحدهای صنعتی، تولیدی و تجاری منطقه آزاد ارس در شرایط کنونی کشور بدون کوچکترین وقفه به فعالیت خود ادامه میدهند و بیش از گذشته در خدمت تولید و صادرات ملیاند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، هادی مقدمزاده ضمن تأکید بر پایداری چرخه اقتصادی ارس در شرایط حساس فعلی گفت: منطقه آزاد ارس بهعنوان یکی از مهمترین کانونهای تولید و تجارت شمالغرب کشور نهتنها دچار توقف نشده بلکه با تقویت همافزایی بین بخشهای مختلف اقتصادی نقش خود را بهعنوان بازوی توانمند اقتصاد ملی پررنگتر از گذشته ایفا میکند.
وی با اشاره به استمرار تولید در واحدهای صنعتی و کارگاهی فعال منطقه افزود: تمامی صنایع، واحدهای تولیدی و صادراتی ارس با حفظ ظرفیت کامل در حال فعالیتند و روند تأمین مواد اولیه، تولید و صادرات محصولات همانند گذشته و بدون وقفه ادامه دارد. بخش قابلتوجهی از کالاهای صادراتی این منطقه همچنان راهی بازارهای هدف خارجی میشوند و ارزش صادرات غیرنفتی ارس در ماههای اخیر رشد محسوسی داشته است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در ادامه از تداوم فرآیندهای گمرکی، ترخیص و صادرات کالا خبر داد و بیان کرد: فرآیندهای گمرکی در منطقه نیز بهصورت منظم در حال انجام است. هیچگونه اخلالی در ارائه خدمات رخ نداده و حتی با افزایش ساعات کاری و بهرهگیری از ظرفیتها خدمات گمرکی با سرعت و دقت بیشتر ارائه میشود.
مقدمزاده با اشاره به فعالیت مستمر واحدهای گلخانهای منطقه آزاد ارس گفت: بخش کشاورزی و بهویژه گلخانههای فعال در محدوده ارس نیز با ظرفیت کامل در حال تولید انواع محصولات از جمله صیفیجات هستند و بخشی از این محصولات به بازار داخلی و بخش دیگری به کشورهای همسایه صادر میشود.
وی به نقش اصناف و واحدهای بازرگانی در پویایی فضای اقتصادی منطقه اشاره کرد و افزود: فعالیت اصناف، فروشگاهها و مراکز تجاری در محدوده منطقه آزاد ارس ادامه دارد و ضمن ارائه خدمات به ارسوندان و گردشگران، جریان عادی اقتصادی را حفظ کردهاند. تمدید کارتهای بازرگانی، پروانههای بهرهبرداری و مجوزهای صنعتی نیز مانند گذشته در حال انجام است و هیچگونه وقفهای در ارائه خدمات سازمانی ایجاد نشده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد ارس، در روز دوشنبه ۲۵ اسفند، مقدمزاده در پایان با تأکید بر اینکه سازمان منطقه آزاد ارس در کنار تداوم فعالیتهای عمرانی و زیربنایی، حفظ پایداری و ثبات جریان اقتصادی را در اولویت خود قرار داده است خاطرنشان کرد: رسالت ما حفظ تداوم جریان زندگی، تولید و تجارت در منطقه است. این پایداری حاصل همدلی فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارکنان خدوم سازمان ارس است که در هر شرایطی چراغ توسعه و امید را روشن نگاه میدارند.