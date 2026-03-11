به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حجت الاسلام میکائیل اسکندری در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت و حساسیت روز قدس پیش رو، گفت: دومین روز جهانی قدس در سال ۱۴۰۴ از چنان اهمیتی برخوردار است که شاید به جرأت بتوان گفت هیچ مراسمی در تاریخ انقلاب اسلامی به این اندازه مهم و حساس نبوده و نخواهد بود.

وی تقارن این روز جهانی با جنگ رمضان، شهادت قائد کبیر امت اسلامی و انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی را از دلایل این حساسیت و اهمیت خواند و افزود: جبهه استکبار و در رأس آن آمریکای جنایتکار و اسراییل کودک کش در خیال خودشان با به شهادت رساندن رهبر انقلاب اسلامی، نظام نیز سرنگون میشود، ولی تصمیم خبرگان ملت در انتخاب و معرفی رهبر انقلاب، این خیال را باطل کرد و ملت بصیر و فهیم نیز در این چند روز با تجمعات باشکوه و بیعت با حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای، مهر تاییدی بر این انتخاب زده و پاسخ دشمنان را دادند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی آرمان قدس و فلسطین را تعطیل ناپذیر توصیف کرد و افزود: تا زمانی که فلسطین و قدس از چنگال متجاوزان آزاد نشود، مسلمانان راهپیمایی روز قدس را برگزار خواهند کرد و امسال نیز علیرغم تهدیدات و حملات ناجوانمردانه دشمنان، این راهپیمایی با صلابت و عظمت هرچه بیشتر در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در ۲۲ اسفندماه برگزار خواهد شد.

وی به برگزاری این راهپیمایی در بیش از ۹۵ نقطه در استان آذربایجان شرقی اشاره کرد و افزود: اهالی انقلابی در سراسر استان همگام با سایر هموطنان روز جمعه در حمایت از آزادی قدس به خیابان خواهند آمد و امسال علاوه بر این، در این راهپیمایی بیعتی مجدد با رهبر معظم انقلاب اسلامی و حمایتی تمام قد از نیروهای مسلح اعلام خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از برگزاری برنامه های متنوع با موضوعات مختلف از جمله جنگ رمضان، رهبر شهید امت، شهدای اقتدار، دستاوردهای نیروهای مسلح در جنگ و ... در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس خبر داد اضافه کرد: برپایی غرفه های مختلف فرهنگی و تبیینی، آفرینش جلوه های خاص توسط گروههای مردمی، اجرای نمایش و سرودهای انقلابی نمونه هایی از برنامه هایی خواهد بود که در مسیرهای راهپیمایی این روز اجرا خواهد شد.

حجت الاسلام اسکندری شروع مراسم راهپیمایی در شهر تبریز را ساعت ۱۰ از مساجد و محلات عنوان کرد و افزود: دستجات راهپیمایی از مساجد و محلات یه سوی میعادگاه نماز عبادی سیاسی جمعه در مصلای اعظم حضرت امام خمینی(ره) تبریز حرکت خواهند کرد و در ساعت ۱۱ با تجمعی نیم ساعته در مقابل جایگاه در سه راه مصلا با سردادن شعار در حمایت از فلسطین و رزمندگان اسلام و رساندن پیام خود به جهان، در داخل مصلا از سخنرانی سردار عباسقلی زاده، فرمانده سپاه عاشورا بهره برده و سپس نماز عبادی سیاسی جمعه را به امامت نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز، حضرت آیت الله مطهری اصل اقامه خواهند کرد.

وی اضافه کرد: قطعنامه پایانی مراسم روز جهانی قدس نیز در مراسم نماز جمعه قرائت خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در پایان از عموم مردم مومن و روزه دار استان دعوت کرد تا با حضور باشکوه و منسجم خود در این مراسم، یکبار دیگر دشمنان ایران و اسلام را مأیوس کرده و پشتیبانی خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند.

