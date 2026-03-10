جزئیات حمله هوایی آمریکایی-اسرائیلی به چند نقطه از شهر تبریز

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی؛ امروز سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ در تبریز در خیابان حافظ، ساختمان یگان ویژه نیروی انتظامی و در نصف راه، ساختمان پلیس آگاهی نیروی انتظامی مورد حمله آمریکایی- صهیونی قرار گرفت. تاکنون سازمان‌های امدادی، گزارش شهادت ارائه نداده‌اند و تعداد مجروحین نیز در حال ارزیابی است.

همچنین در شهرستان‌های بناب، اسکو، عجب‌شیر، آذرشهر، مراغه و ملکان مراکز انتظامی و نظامی مورد حمله قرار گرفت.

از مردم عزیز می‌خواهیم به مناطق مورد حمله نزدیک نشوند و از مناطق دیگر عبور کنند. همچنین از فیلمبرداری و توقف در این مناطق پرهیز نمایند.

مردم عزیز به شایعه حمله به ساختمان استانداری و شایعات دیگر توجه نکنند و اخبار را از منابع موثق پیگیری کنند.

گزارش تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.

