اطلاعیه شماره ۸ اداره کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی:
جزئیات حمله هوایی آمریکایی-اسرائیلی به چند نقطه از شهر تبریز
اداره کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی درباره حملات دقایق پیش به تبریز و شهرستان های استان اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی؛ امروز سهشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ در تبریز در خیابان حافظ، ساختمان یگان ویژه نیروی انتظامی و در نصف راه، ساختمان پلیس آگاهی نیروی انتظامی مورد حمله آمریکایی- صهیونی قرار گرفت. تاکنون سازمانهای امدادی، گزارش شهادت ارائه ندادهاند و تعداد مجروحین نیز در حال ارزیابی است.
همچنین در شهرستانهای بناب، اسکو، عجبشیر، آذرشهر، مراغه و ملکان مراکز انتظامی و نظامی مورد حمله قرار گرفت.
از مردم عزیز میخواهیم به مناطق مورد حمله نزدیک نشوند و از مناطق دیگر عبور کنند. همچنین از فیلمبرداری و توقف در این مناطق پرهیز نمایند.
مردم عزیز به شایعه حمله به ساختمان استانداری و شایعات دیگر توجه نکنند و اخبار را از منابع موثق پیگیری کنند.
گزارش تکمیلی متعاقبا ارسال میشود.