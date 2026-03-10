خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه شماره ۸ اداره کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی:

جزئیات حمله هوایی آمریکایی-اسرائیلی به چند نقطه از شهر تبریز

کد خبر : 1760857
لینک کوتاه کپی شد.

اداره کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی درباره حملات دقایق پیش به تبریز و شهرستان های استان اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی؛  امروز سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ در تبریز در خیابان حافظ، ساختمان یگان ویژه نیروی انتظامی و در نصف راه، ساختمان پلیس آگاهی نیروی انتظامی مورد حمله آمریکایی- صهیونی قرار گرفت. تاکنون سازمان‌های امدادی، گزارش شهادت ارائه نداده‌اند و تعداد مجروحین نیز در حال ارزیابی است.

همچنین در شهرستان‌های بناب، اسکو، عجب‌شیر، آذرشهر، مراغه و ملکان مراکز انتظامی و نظامی مورد حمله قرار گرفت. 

از مردم عزیز می‌خواهیم به مناطق مورد حمله نزدیک نشوند و از مناطق دیگر عبور کنند. همچنین از فیلمبرداری و توقف در این مناطق پرهیز نمایند.

مردم عزیز به شایعه حمله به ساختمان استانداری و شایعات دیگر توجه نکنند و اخبار را از منابع موثق پیگیری کنند.

گزارش تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل