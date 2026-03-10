برگزاری کارگاه‌های رایگان کمک‌های اولیه در شرایط جنگی برای عموم مردم تبریز

معاون آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی از برگزاری کارگاه‌های رایگان کمک‌های اولیه در شرایط جنگی برای عموم مردم در مساجد خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی استان، اکبر شوقی اظهار کرد: این کارگاه‌ها در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی جهاددانشگاهی و نقش آفرینی به سهم خود در این شرایط بحرانی پس از اعلام زمان برگزاری در مساجد محلات برای عموم مردم برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: افراد علاقمند و هیئت امنای مساجد در صورت تمایل به بهره‌مندی از این دوره‌ها با شماره تماس‌های مراکز آموزشی جهاددانشگاهی شامل ۳۳۳۷۰۴۳۱(شعبه آبرسان) و ۳۴۴۴۰۰۳۸( شعبه نصف راه)  سازمان تماس بگیرند.

 

 

