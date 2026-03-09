یک شهید و ۲ مجروح در حمله جنایتکاران آمریکایی صهیونی به روستای امند شبستر

مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان شرقی از حمله امروز جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی به روستای امند شهرستان شبستر خبر داد و گفت: در این حمله یک نفر شهید و ۲ نفر مجروح شدند.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی اعلام کرد: در این حمله همچنین دهیاری روستا؛ ساختمان مخابرات و چند واحد تجاری صنعتی تخریب شده است.

وی افزود : امروز علاوه بر روستای امند، سه نقطه نظامی در تبریز و اسکو مورد اصابت حملات آمریکائی-صهیونیستی قرار گرفت که یک شهید به جا گذاشت.

وی اظهار کرد: تعداد شهدای آذربایجان شرقی از ابتدای جنگ به ۸۷ شهید و مجروحان به ۵۱۵ نفر رسیده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد: ۶۴ شهید سرافراز در داخل استان و ۲۳ نفر از شهدای عزیز در خارج از استان به شهادت رسیدند که به داخل استان منتقل شده‌اند.

وی افزود: تاکنون ۷۸ شهید والامقام آذربایجان شرقی، روی شانه‌های مردم همیشه در صحنه استان تشییع و تدفین شده‌اند.

