یک شهید و ۲ مجروح در حمله جنایتکاران آمریکایی صهیونی به روستای امند شبستر

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی اعلام کرد: در این حمله همچنین دهیاری روستا؛ ساختمان مخابرات و چند واحد تجاری صنعتی تخریب شده است.

وی افزود : امروز علاوه بر روستای امند، سه نقطه نظامی در تبریز و اسکو مورد اصابت حملات آمریکائی-صهیونیستی قرار گرفت که یک شهید به جا گذاشت.

وی اظهار کرد: تعداد شهدای آذربایجان شرقی از ابتدای جنگ به ۸۷ شهید و مجروحان به ۵۱۵ نفر رسیده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد: ۶۴ شهید سرافراز در داخل استان و ۲۳ نفر از شهدای عزیز در خارج از استان به شهادت رسیدند که به داخل استان منتقل شده‌اند.

وی افزود: تاکنون ۷۸ شهید والامقام آذربایجان شرقی، روی شانه‌های مردم همیشه در صحنه استان تشییع و تدفین شده‌اند.

