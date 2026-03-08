ارائه خدمات مشاوره‌ ای هلال‌ احمر آذربایجان‌ شرقی به بیش از ۴۲ هزار شهروند

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صابر جودی روز یکشنبه در گفت‌وگویی با اشاره به اجرای برنامه‌های حمایتی و آموزشی همزمان با شرایط اخیر کشور گفت: تیم‌های سحر هلال‌احمر استان با حضور در میادین شهری، مصلی‌های نماز جمعه و سایر اجتماعات مردمی، خدمات حمایت روانی، مشاوره و آموزش‌های مرتبط با مدیریت استرس و حفظ آرامش در شرایط بحرانی را به شهروندان ارائه کردند.

وی افزود: در این طرح، ۲۰ تیم سحر از سراسر استان مشارکت داشته و علاوه بر ارائه خدمات حضوری، با ایجاد فضایی امن برای گفت‌وگو و بیان نگرانی‌ها، راهکارهای عملی برای کاهش اضطراب و تقویت تاب‌آوری روانی را در اختیار شهروندان قرار دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ادامه داد: در کنار فعالیت‌های میدانی، تیم‌های سحر با بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی نیز اقدام به تولید و انتشار محتواهای آموزشی از جمله پوسترها، کلیپ‌های اطلاع‌رسانی و برنامه‌های آموزشی مرتبط با سلامت روان و خدمات امدادی کردند که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. همکاری با سامانه ملی سلامت ۴۰۳۰ نیز بخشی از این اقدامات بوده است.

جودی با قدردانی از تلاش داوطلبان جوان در حوزه حمایت‌های روانی گفت: تاکنون بیش از ۴۲ هزار نفر از شهروندان استان از خدمات تیم‌های سحر و آموزیاران جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شده‌اند که این دستاورد حاصل حضور فعال و تلاش مستمر اعضای این تیم‌ها در سراسر استان است.

وی تأکید کرد: حضور تیم‌های سحر در میان مردم و ارائه خدمات تخصصی سلامت روان، بخشی از رویکرد پیشگیرانه جمعیت هلال‌احمر برای ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و افزایش آگاهی عمومی در شرایط بحرانی است.

