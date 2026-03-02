به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی استانداری آذربایجان‌شرقی، مجید فرشی روز دوشنبه افزود: هیچ مشکلی در تامین آب استان وجود ندارد و هیچیک از تأسیسات مرتبط با آب مورد حمله واقع نشده است.

وی تاکید کرد: مردم شریف آذربایجان‌شرقی نگران نباشند، به شایعات توجه نکنند و اخبار را از مجاری رسمی دنبال کنند.

مناطق مختلف ایران از صبح روز شنبه، نهم اسفندماه مورد هدف حمله‌های هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت و بر اثر آن حمله‌ها، جمعی از فرماندهان نظامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به شهادت رسیدند.

این حملات بلافاصه با واکنش نیروهای نظامی کشورمان مواجه شد و در حالی ادامه دارد که متجاوزان علاوه بر مراکز نظامی به برخی مراکز غیرنظامی از جمله مدارس و بیمارستان‌ها نیز حمله می‌کنند که دبستان «شجره طیبه» میناب با ۱۶۵ شهید و ۹۵ مجروح از جمله آنهاست.

