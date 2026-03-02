مدیرکل بحران استانداری آذربایجان‌شرقی:

آسیبی به زیرساخت‌های آب وارد نشده است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: هیچ‌گونه آسیبی به زیرساخت‌ها و تأسیسات آبی استان وارد نشده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی استانداری آذربایجان‌شرقی، مجید فرشی روز دوشنبه افزود: هیچ مشکلی در تامین آب استان وجود ندارد و هیچیک از تأسیسات مرتبط با آب مورد حمله واقع نشده است.

وی تاکید کرد: مردم شریف آذربایجان‌شرقی نگران نباشند، به شایعات توجه نکنند و اخبار را از مجاری رسمی دنبال کنند.

مناطق مختلف ایران از صبح روز شنبه، نهم اسفندماه مورد هدف حمله‌های هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت و بر اثر آن حمله‌ها، جمعی از فرماندهان نظامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به شهادت رسیدند.

این حملات بلافاصه با واکنش نیروهای نظامی کشورمان مواجه شد و در حالی ادامه دارد که متجاوزان علاوه بر مراکز نظامی به برخی مراکز غیرنظامی از جمله مدارس و بیمارستان‌ها نیز حمله می‌کنند که دبستان «شجره طیبه» میناب با ۱۶۵ شهید و ۹۵ مجروح از جمله آنهاست.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
