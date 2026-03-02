استاندار آذربایجان‌شرقی: مردم نگران نباشند ذخایر استراتژیک تامین شده است

استاندار آذربایجان‌شرقی: مردم نگران نباشند ذخایر استراتژیک تامین شده است
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه امور روزمره مردم دچار خدشه نخواهد شد، گفت: مردم نگران نباشند ذخایر استراتژیک تامین شده است.در دستگاه‌های ذیربط و بخش خصوصی، تمهیدات لازم در این باره انجام شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری اذربایجان شرقی، صبح امروز دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ استاندار آذربایجان شرقی از گمرک سهلان بازدید کرد و سپس ستاد مدیریت بحران اقتصادی را با حضور مسئولان ذیربط تشکیل داد.

در بازدید از گمرک سهلان، استاندار بر وضعیت ورود کالاهای اساسی نظارت و دستورات لازم را برای تسهیل و ترخیص مواد اولیه و ماشین‌آلات صادر کرد. 

همچنین بهرام سرمست در ستاد مدیریت بحران اقتصادی بر ضرورت تامین ذخایر استراتژیک استان، کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار تاکید و اظهار کرد: کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم باید به وفور در دسترس مردم قرار بگیرد. 

وی به معاون اقتصادی استانداری، مدیرکل صمت، و مدیرکل جهاد کشاورزی دستور دارد با همکاری و تلاش مستمر، همه تمهیدات لازم را به کار بگیرند تا مردم در ایام ماه مبارک در تهیه کالاهای اساسی دچار مشکل نشوند.

استاندار، خواستار نطارت دستگاه‌ها بر تامین به‌موقع خرما، میوه شب عید، گوشت، بنزین و دارو شد و تاکید کرد: مردم به هیچ عنوان نباید با کمبود کالا و صف‌های طولانی به خصوص در نانوایی‌ها مواجه شوند. باید ترتیبی اتخاذ شود که نانوایی ها چند نوبت کار کنند و امور روزمره مردم دچار خدشه نشود. 

سرمست با تاکید بر استفاده از تجربیات جنگ دوازده روزه گفت: ضروری است مدیران امر با تشکیل روزانه ستاد مدیریت بحران افتصادی و ستاد تنظیم بازار اقدامات لازم را برای تامین معیشت و نیازهای مردم استان و مهمان هایی از استان های دیگر آمده اند، به کار بگیرند.

