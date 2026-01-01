قاتل متواری پس از 2 سال در تبریز دستگیر شد

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سرهنگ "محمدتقی سلطانی "در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری پلیس بیان داشت : در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل 2 نفر در یکی از روستاهای اطراف تبریز، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم پلیس آگاهی استان قرار گرفت .

وی افزود : با بررسی های انجام گرفته مشخص شد ، در یکی از روستاهای اطراف تبریز درگیری بین 5 نفر بخاطر اختلافات ملکی روی می دهد که قاتل با یک قبضه سلاح شکاری به طرف 4 نفر دیگر تیراندازی که همگی مجروح و به بیمارستان منتقل می شوند ، 2 نفر از مجروحین بدلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت و قاتل نیز بلافاصله از محل متواری می شود.

سرهنگ سلطانی تصریح کرد : ماموران با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی محل اختفای متهم را شناسایی در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه قاتل را در مخفیگاهش دستگیر کردند .

رئیس پلیس آگاهی استان در پایان خاطر نشان کرد متهم در تحقیقات پلیسی پس از مواجهه با شواهد و مدارک به بزه ارتکابی (قتل) معترف و انگیزه خود را اختلافات ملکی با مقتولین عنوان کرد ، که پس از تشکیل پرونده ، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی گردید.

