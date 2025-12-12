هوای تبریز در وضعیت ناسالم قرار گرفت
بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، هم اکنون شاخص کیفی هوای تبریز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر با عدد ۱۱۳ است و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، متوسط ۲۴ ساعت گذشته شاخص هوای تبریز از ساعت ۱۷ دیروز تا ۱۷ امروز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۱۲ و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار داشته است.
کارشناسان محیط زیست آذربایجان شرقی به همه افراد به خصوص افراد مبتلا و دارای سابقه بیماریهای قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان توصیه میکنند که در زمان آلودگی هوا، از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.
براساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.