مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی:
شائبه آتشسوزی مجدد جنگل دیزمار با سوختن برگهای پاییزی
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با تأکید بر حضور میدانی خود در منطقه دیزمار غربی اعلام کرد: آتشسوزی جنگل مهار شده و آنچه اکنون مشاهده میشود، سوختن مجددبرگهای خشک پاییزی در برخی مناطق است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی افزود: در این مرحله لازم است اکیپهای گشت و کنترل در منطقه حضور مستمر داشته باشند تا عملیات لکهگیری انجام شود و در صورت شعلهور شدن مجدد هر نقطهای، فوراً مهار شود.
وی با رد برخی اخبار مبنی بر آتشگرفتن دوباره جنگل گفت: این ادعا صحت ندارد. بنده طی دو روز گذشته در منطقه حضور داشتهام و تیمهای مستقر نیز بهطور دائم در حال نظارت هستند و چنین حادثهای رخ نداده است.
وی ادامه داد: وضعیت فعلی تنها در حد عملیات لکهگیری و کنترل است تا در صورت هرگونه احتمال شعلهوری بلافاصله اقدام لازم انجام شود.