دستگیری سه متهم در پرونده جنجالی حمله به زوج سالخورده در اهر
دادستان عمومی و انقلاب اهر از دستگیری سه متهم پرونده حمله اراذل و اوباش به یک زوج سالخورده در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، علی فاضلی روز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران، اظهار کرد: این سه متهم با پیگیری مجدانه و تلاش مأموران انتظامی، شناسایی و دستگیر شدند.
وی تأکید کرد: پرونده با جدیت در حال رسیدگی است و برخورد قاطع و قانونی با عوامل این اقدام مجرمانه در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: تیم تحقیقاتی همچنان مشغول بررسی ابعاد مختلف این حادثه است و در صورت دستگیری افراد احتمالی دیگر، اطلاع رسانی خواهد شد.
فاضلی گفت: آرامش و امنیت مردم اولویت اصلی دستگاه قضایی است و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
دادستان عمومی و انقلاب اهر تاکید کرد: شهروندان اطمینان داشته باشند که روند رسیدگی به این پرونده با حساسیت کامل و بهدور از هیجانات، طبق قانون در حال انجام است و از مردم نیز درخواست میکنیم اخبار را از مراجع رسمی دنبال کرده و همچنان با ارائه اطلاعات احتمالی، ما را در تکمیل روند رسیدگی یاری کنند.
بر اساس این گزارش، ۲ هفته پیش طی حمله تعدادی از اراذل و اوباش به منزل یک زوج سالخورده در اهر یک نفر جان باخت و تعدادی مصدوم شدند که انتشار ویدیوی این اتفاق، افکار عمومی را جریحه دار کرد.