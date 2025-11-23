خبرگزاری کار ایران
دستگیری سه متهم در پرونده جنجالی حمله به زوج سالخورده در اهر

دادستان عمومی و انقلاب اهر از دستگیری سه متهم پرونده حمله اراذل و اوباش به یک زوج سالخورده در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، علی فاضلی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: این سه متهم با پیگیری مجدانه و تلاش مأموران انتظامی، شناسایی و دستگیر شدند.

وی تأکید کرد: پرونده با جدیت در حال رسیدگی است و برخورد قاطع و قانونی با عوامل این اقدام مجرمانه در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: تیم تحقیقاتی همچنان مشغول بررسی ابعاد مختلف این حادثه است و در صورت دستگیری افراد احتمالی دیگر، اطلاع رسانی خواهد شد.

فاضلی گفت: آرامش و امنیت مردم اولویت اصلی دستگاه قضایی است و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

دادستان عمومی و انقلاب اهر تاکید کرد: شهروندان اطمینان داشته باشند که روند رسیدگی به این پرونده با حساسیت کامل و به‌دور از هیجانات، طبق قانون در حال انجام است و از مردم نیز درخواست می‌کنیم اخبار را از مراجع رسمی دنبال کرده و همچنان با ارائه اطلاعات احتمالی، ما را در تکمیل روند رسیدگی یاری کنند.

بر اساس این گزارش، ۲ هفته پیش طی حمله تعدادی از اراذل و اوباش به منزل یک زوج سالخورده در اهر یک نفر جان باخت و تعدادی مصدوم شدند که انتشار ویدیوی این اتفاق، افکار عمومی را جریحه دار کرد.

