با حضور وزیر اقتصاد و امور دارای:
افتتاح کریدور شهدای اقتدار منطقه آزاد ارس
کریدور شهدای اقتدار منطقه آزاد ارس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، استاندار آذربایجانشرقی، نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان ملی و استانی افتتاح شد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، کریدور شهدای اقتدار منطقه آزاد ارس با هزینهکرد چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به طول هشت کیلومتر در مدت چهار سال به بهرهبرداری رسید.
در حاشیه این مراسم، وزیر اقتصاد و امور دارایی بصورت نمادین در این کریدور رانندگی کرد.
در ادامه این سفر، وزیر اقتصاد و امور دارایی به همراه دبیر شورای عالی مناطق آزاد، استاندار آذربایجانشرقی، نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان ملی و استانی از از بزرگترین گلخانه خاورمیانه در منطقه آزاد ارس بازدید کردند.