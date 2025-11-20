خبرگزاری کار ایران
با حضور وزیر اقتصاد و امور دارای:

افتتاح کریدور شهدای اقتدار منطقه آزاد ارس

کریدور شهدای اقتدار منطقه آزاد ارس با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، استاندار آذربایجان‌شرقی، نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان ملی و استانی افتتاح شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، کریدور شهدای اقتدار منطقه آزاد ارس با هزینه‌کرد چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به طول هشت کیلومتر در مدت چهار سال به بهره‌برداری رسید.

در حاشیه این مراسم، وزیر اقتصاد و امور دارایی بصورت نمادین در این کریدور رانندگی کرد.

در ادامه این سفر، وزیر اقتصاد و امور دارایی به همراه دبیر شورای عالی مناطق آزاد، استاندار آذربایجان‌شرقی، نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان ملی و استانی از از بزرگ‌ترین گلخانه خاورمیانه در منطقه آزاد ارس بازدید کردند.

انتهای پیام/
