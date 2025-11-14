خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی خبر داد:

جان‌ باختن کارگر جوان در حین هرس درختان در تبریز

جان‌ باختن کارگر جوان در حین هرس درختان در تبریز
کد خبر : 1713921
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی، از وقوع حادثه‌ی دلخراش فوت کارگر جوان در حین هرس درختان در تبریز خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اورژانس آذربایجان شرقی، وحید شادی‌نیا با اعلام این خبر اظهار کرد: یک کارگر جوان در حین عملیات هرس درختان در محدوده فلکه هتل مرمر تبریز دچار حادثه شده و جان خود را از دست داد.

وی افزود: این حادثه در ساعات صبح امروز جمعه ۲۳ آبان، رخ داد و نیروهای اورژانس به محض دریافت گزارش به محل حادثه اعزام شدند که متاسفانه کارگر جوان به دلیل شدت آسیب‌های وارده جان خود را در دم از دست داده بود.

وی همچنین تأکید کرد: تحقیقات در مورد علت دقیق حادثه همچنان ادامه دارد و نهادهای مربوطه در حال بررسی عوامل این رخداد هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ