جان‌ باختن کارگر جوان در حین هرس درختان در تبریز

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اورژانس آذربایجان شرقی، وحید شادی‌نیا با اعلام این خبر اظهار کرد: یک کارگر جوان در حین عملیات هرس درختان در محدوده فلکه هتل مرمر تبریز دچار حادثه شده و جان خود را از دست داد.

وی افزود: این حادثه در ساعات صبح امروز جمعه ۲۳ آبان، رخ داد و نیروهای اورژانس به محض دریافت گزارش به محل حادثه اعزام شدند که متاسفانه کارگر جوان به دلیل شدت آسیب‌های وارده جان خود را در دم از دست داده بود.

وی همچنین تأکید کرد: تحقیقات در مورد علت دقیق حادثه همچنان ادامه دارد و نهادهای مربوطه در حال بررسی عوامل این رخداد هستند.

انتهای پیام/