به گزارش ایلنا از تبریز، شهرداری تبریز با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی اجرای پروژه های نوین مانند تصفیه‌خانه پساب شهری را برای مدیریت مصرف آب در محدوده منطقه چهار آغاز کرده است و بر اساس دستور شهردار تبریز، منطقه ۱۰ نیز معین اجرای این پروژه است.

این پروژه با همکاری یک شرکت دانش بنیان طراحی و به صورت پایلوت اجرا می شود و پس از ارزیابی عملکرد، در سایر مناطق شهرداری تبریز نیز تعاجرا می شود.

اعتبار اولیه ۲۰ میلیارد تومانی این پروژه در ردیف های بودجه سال جاری منطقه ۱۰ لحاظ شده و مراحل اجرایی عملیات عمرانی آن با نظارت مستمر کارشناسان در حال انجام است و با بهره برداری از این تصفیه خانه، بخش قابل توجهی از نیاز آبی فضای سبز منطقه از طریق پساب تصفیه شده تامین خواهد شد که نقش مهمی در صرفه جویی منابع آبی و کاهش هزینه های نگهداری فضای سبز دارد.

انتهای پیام/