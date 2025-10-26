تفریغ بودجه شهرداری در سال ۱۴۰۳ توسط شهردار تبریز تقدیم شورای شهر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، یعقوب هوشیار در دویست و هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه تحقق بودجه حاصل تعهد مشترک شورا و شهرداری است، اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش تمامی دست‌اندرکاران و همراهی اعضای شورای شهر، بودجه شش ماهه نخست سال جاری محقق شده است.

وی افزود: علی‌رغم افزایش تعطیلی ها طی شش ماهه نخست امسال به دلیل ناترازی برق و محدودیت‌های دیگر، همکاران شبانه‌روزی تلاش کردند تا اهداف بودجه‌ای محقق شود. در این میان، نیروهای خدمات شهری نیز با جان و دل برای آبادانی و پاکیزگی شهر کوشیدند و اگرچه برخی نواقص وجود دارد، اما رفع آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

شهردار تبریز ادامه داد: پروژه‌های سنگینی در سایه همدلی و هماهنگی شورا و شهرداری به سرانجام رسیده و وضعیت و عملکرد بودجه، نشانگر موفقیت‌های این دوره از شورا است. آمارهای مقایسه‌ای بهترین شاخص برای ارزیابی عملکرد ادوار مختلف مدیریت شهری هستند و بر همین اساس، تفریغ بودجه دقیق‌ترین سنجه عملکرد به شمار می‌رود.

هوشیار با اشاره به آمار مقایسه ای تفریغ بودجه گفت: در شورای چهارم انحراف از بودجه ۳۵ درصد، شورای پنجم ۲۰ درصد و در شورای ششم تنها ۴ درصد بوده است. همچنین در بخش درآمدها، شورای چهارم با ۳۱ درصد انحراف منفی، شورای پنجم با ۵ درصد انحراف منفی و شورای ششم با ۳ درصد انحراف مثبت مواجه بوده است. در حوزه پروژه‌های عمرانی نیز شورای چهارم میانگین ۶۷ درصد انحراف منفی، شورای پنجم ۲۵ درصد منفی و شورای ششم ۲۰ درصد انحراف مثبت داشته است. این آمارها نشان می‌دهد که در دوره ششم، انضباط مالی و نظارت دقیق شورا موجب کمترین میزان انحراف بودجه شده است.

وی با اشاره به افزایش قابل‌توجه بودجه شهرداری گفت: شورای ششم موفق شده بودجه ۴۷۰۰ میلیارد تومانی را به ۴۰ هزار میلیارد تومان برساند؛ به عبارتی، بودجه شهرداری تبریز در این دوره هشت برابر افزایش یافته است.

هوشیار در ادامه با تشریح پروژه‌های تملک و مسیرگشایی در مناطق مختلف شهرداری گفت: مسیرگشایی یکی از دغدغه‌های اساسی مدیریت شهری است و شهرداری به همه مصوبات مسیرگشایی عمل کرده است. به طوری که در منطقه یک، تملک باغ کوتاه قامتان در حال انجام بوده و تملک ۲۴ متری چای‌کنار به کوچه حسن تنها یک ملک باقی مانده و در مسیر ملازینال نیز ۶۰ باب ملک توافق شده است.

وی افزود: در منطقه ۲ نیز توافق احداث پارک محله‌ای «باغ میوه» با دانشگاه علوم پزشکی به اتمام رسیده است. در منطقه ۳ نیز مسیرگشایی مریم‌ننه در حال انجام است و در مسیرگشایی المهدی ۲ ملک توافق شده ولی فعلا در ساجا ثبت نشده است.

شهردار تبریز در ادامه تشریح آخرین وضعیت مسیرگشایی اظهار کرد: در منطقه چهار، توافق احداث پارک چشمه‌لی انجام شده و تملکات خیابان فروردین در حال ثبت در سامانه ساجا است. در مسیرگشایی شهید علافی نیز توافقی به ارزش ۸ میلیارد تومان در حال نهایی شدن و ماده ۸ شده است. در منطقه پنج نیز، تملک ۳۰ ملک در کرکج به اتمام رسیده و در آستانه پرداخت قرار دارد.

وی ادامه داد: در منطقه شش نیز توافقات مطلوبی در مسیرگشایی حاصل شده است؛ از جمله در مسیرهای ۱۸ متری قراملک، ۱۸ متری ولایت و ۶۵ متری الوار. در منطقه ۷، مسیرگشایی خلجان با تشکیل ۳۵ پرونده در حال اجراست. در منطقه ۸ نیز، تملک پارک کلیسا هنوز نهایی نشده و در مناطق ۹ و ۱۰ نیز تملکات متعددی بی وقفه در حال انجام است.

یعقوب هوشیار ادامه داد: پیگیر مستمر مسیرگشایی های مصوب هستیم بر همین اساس مسیرگشایی شهید سعیدی نیز با ۲ پلاک باقی‌مانده در حال تکمیل است.

وی همچنین در تشریح آخرین وضعیت عملیات عمرانی فاز نخست خط ۲ مترو تبریز افزود: تلاش داریم تست گرم فاز اول خط دوم مترو تبریز تا پایان سال انجام شود.

