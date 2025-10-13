برگزاری بیستوچهارمین دوره تور دوچرخهسواری تبریز-کندوان به مناسبت هفته تربیت بدنی
بیستوچهارمین دوره تور یکروزه دوچرخهسواری تبریز به مقصد روستای تاریخی کندوان، روز شنبه ۲۶ مهرماه با حضور دوچرخهسواران در سه رده سنی مختلف برگزار میشود.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بیستوچهارمین دوره تور دوچرخهسواری تبریز-کندوان به مناسبت هفته تربیت بدنی، روز شنبه ۲۶ مهرماه از ساعت ۱۰:۳۰ صبح برگزار خواهد شد.
این رویداد ورزشی که توسط تربیت بدنی شهرداری منطقه ۵ تبریز و با مشارکت اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی و هیأت دوچرخهسواری استان برگزار میشود، از مقابل شهرداری تبریز در ابوریحان به سمت روستای تاریخی کندوان آغاز خواهد شد.
تور دوچرخهسواری در سه رده سنی جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان بالای ۴۵ سال برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند در ردههای مختلف شرکت کنند.
برگزاری این تور دوچرخهسواری گامی در جهت ترویج فرهنگ ورزش همگانی، توسعه گردشگری ورزشی و معرفی جاذبههای تاریخی و طبیعی استان است.
روستای کندوان به عنوان یکی از مقاصد گردشگری منحصربهفرد کشور، میزبان پایانی این رویداد ورزشی خواهد بود.
شهرداری منطقه ۵ تبریز با همکاری نهادهای مرتبط، تمهیدات لازم برای برگزاری ایمن و موفق این تور دوچرخهسواری را فراهم کرده است.
این رویداد ورزشی فرصت مناسبی برای اشاعه فرهنگ دوچرخهسواری به عنوان ورزشی سالم و سازنده در بین اقشار مختلف جامعه است.