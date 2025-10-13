به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بیست‌وچهارمین دوره تور دوچرخه‌سواری تبریز-کندوان به مناسبت هفته تربیت بدنی، روز شنبه ۲۶ مهرماه از ساعت ۱۰:۳۰ صبح برگزار خواهد شد.

این رویداد ورزشی که توسط تربیت بدنی شهرداری منطقه ۵ تبریز و با مشارکت اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی و هیأت دوچرخه‌سواری استان برگزار می‌شود، از مقابل شهرداری تبریز در ابوریحان به سمت روستای تاریخی کندوان آغاز خواهد شد.

تور دوچرخه‌سواری در سه رده سنی جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان بالای ۴۵ سال برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند در رده‌های مختلف شرکت کنند.

برگزاری این تور دوچرخه‌سواری گامی در جهت ترویج فرهنگ ورزش همگانی، توسعه گردشگری ورزشی و معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی استان است.

روستای کندوان به عنوان یکی از مقاصد گردشگری منحصربه‌فرد کشور، میزبان پایانی این رویداد ورزشی خواهد بود.

شهرداری منطقه ۵ تبریز با همکاری نهادهای مرتبط، تمهیدات لازم برای برگزاری ایمن و موفق این تور دوچرخه‌سواری را فراهم کرده است.

این رویداد ورزشی فرصت مناسبی برای اشاعه فرهنگ دوچرخه‌سواری به عنوان ورزشی سالم و سازنده در بین اقشار مختلف جامعه است.

