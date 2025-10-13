خبرگزاری کار ایران
نماینده هشترود در مجلس:

هفته نخست اردیبهشت‌ماه به عنوان «هفته فرهنگی هشترود» در تقویم فرهنگی استان ثبت شود

هفته نخست اردیبهشت‌ماه به عنوان «هفته فرهنگی هشترود» در تقویم فرهنگی استان ثبت شود
نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کرد: هفته نخست اردیبهشت‌ماه به عنوان «هفته فرهنگی هشترود» در تقویم فرهنگی استان ثبت شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، فرامرز شهسواری، در نشست صمیمی با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای اعتلای فرهنگ و هنر منطقه گفت: تلاش می‌کنیم نام هشترود در عرصه‌های علمی، فرهنگی و هنری کشور و حتی جهان بدرخشد.

وی اظهار کرد: تلاش ما بر آن است تا نام هشترود و چاراویماق در عرصه‌های علمی، فرهنگی و هنری کشور و جهان طنین‌انداز شود و تحقق این هدف جز با همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها ممکن نیست.  

شهسواری افزود: هر مصوبه و اقدامی که در راستای ارتقای جایگاه فرهنگی و هنری هشترود و چاراویماق باشد با جدیت پیگیری خواهد شد تا مردم این منطقه به جایگاه شایسته خود در کشور دست یابند.  

شهسواری در بخش دیگری از سخنان خود از تأمین اعتبار برای تکمیل ساختمان فرهنگ و هنر هشترود خبر داد و گفت: این طرح فرهنگی با استفاده از ظرفیت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های کلان کشور به‌زودی به مرحله اجرا خواهد رسید.  

در ادامه این نشست، علی‌اکبرزاده رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هشترود با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و هنری پیش‌رو، از برگزاری دو جشنواره ملی در آینده نزدیک در این شهرستان خبر داد و گفت: با حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، دو جشنواره ملی در حوزه‌های مختلف هنری از جمله جشنواره «سایه‌ها» بزرگداشت پروفسور هشترودی و جشنواره ملی مونولوگ در عرصه تئاتر در هشترود برگزار خواهد شد.  

وی همچنین پیشنهاد کرد هفته نخست اردیبهشت‌ماه به عنوان «هفته فرهنگی هشترود» در تقویم فرهنگی استان ثبت شود تا فرصتی برای نمایش ظرفیت‌ها و هویت فرهنگی این شهرستان فراهم گردد.

