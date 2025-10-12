خبرگزاری کار ایران
۲۵ مهرماه برگزار می‌شود؛

برگزاری نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره نظام پزشکی تبریز

نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره‌های سازمان نظام پزشکی تبریز روز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا از تبریز، بر اساس اطلاعیه شماره ۲، زمان رأی‌گیری از ساعت ۷ صبح تا ۱۷ عصر تعیین شده و در صورت نیاز، با تأیید مراجع نظارتی قابل تمدید خواهد بود. محل رأی‌گیری نیز در مرکز EDC دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر گرفته شده است.

در این اطلاعیه، نکات زیر برای رأی‌دهندگان یادآوری شده است:

 1. همراه داشتن کارت ملی هوشمند و کارت عضویت نظام پزشکی الزامی است.

 2. رأی‌گیری به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

 3. رأی‌دهندگان می‌توانند پیش از مراجعه، کد نامزدهای منتخب خود را یادداشت و همراه داشته باشند.

 4. همراه داشتن تلفن همراه در محل رأی‌گیری ممنوع است.

 5. پس از احراز هویت، کارت مجوز رأی صادر و رأی‌دهنده می‌تواند رأی خود را ثبت کند.

در پایان، روابط‌عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تأکید بر اهمیت مشارکت فعال جامعه پزشکی، ابراز امیدواری کرده است که با همکاری و حضور حداکثری همکاران ارجمند، شاهد برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و پرشور باشیم.

