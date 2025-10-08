به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، کنگره بین المللی شهر سبزو دانشگاه سبز، با محوریت تبریز پایتخت زیست محیطی شهرهای آسیایی و با موضوعاتی چون حکمرانی زیست محیطی، مدیریت منابع و مصارف آب و پساب، آموزش و فرهنگ شهر سبز و دانشگاه سبز، مدیریت پسماند از کاهش تولید تا بازیافت، انرژی های تجدیدپذیر و مدیریت کیفیت هوا، تنوع زیستی، اکوسیستم های شهری، تاب آوری و توسعه پایدار و همچنین فناوری های هوشمند و داده محور در مدیریت شهری (شهر هوشمند) روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۴۰۴ در دانشگاه تبریز برگزار می ‌شود.

برگزاری نمایشگاه فناوری ها و نوآوری های سبز بخش دیگری از این رویداد بین المللی است.

ارسال مقالات به این کنگره رایگان بوده و ۱۵ آبان آخرین مهلت ارسال آثار پژوهشی و ۲۵ آبان زمان اعلام نتایج آثار رسیده به دبیرخانه کنگره بین المللی "شهر سبز، دانشگاه سبز" است.

اولین کنگره بین‌المللی زیست‌محیطی "شهر سبز دانشگاه سبز" ۱۱ و ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۴ با همکاری شهرداری و دانشگاه تبریز و مشارکت نهادهای مختلف علمی پژوهشی و ادارات و دستگاه‌های دولتی استان آذربایجان‌شرقی برگزار می‌شود.

