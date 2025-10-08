خبرگزاری کار ایران
اولین کنگره بین‌المللی زیست‌محیطی "شهر سبز دانشگاه سبز" برگزار می‌شود

اولین کنگره بین‌المللی زیست‌محیطی "شهر سبز دانشگاه سبز" برگزار می‌شود
اولین کنگره بین‌المللی زیست‌محیطی "شهر سبز دانشگاه سبز" ۱۱ و ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۴ با همکاری شهرداری و دانشگاه تبریز و مشارکت نهادهای مختلف علمی پژوهشی و ادارات و دستگاه‌های دولتی استان آذربایجان‌شرقی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، کنگره بین المللی شهر سبزو دانشگاه سبز، با محوریت تبریز پایتخت زیست محیطی شهرهای آسیایی و با موضوعاتی چون حکمرانی زیست محیطی، مدیریت منابع  و مصارف آب و پساب، آموزش و فرهنگ شهر سبز و دانشگاه سبز، مدیریت پسماند از کاهش تولید تا بازیافت، انرژی های تجدیدپذیر و مدیریت کیفیت هوا، تنوع زیستی، اکوسیستم های شهری، تاب آوری و توسعه پایدار و همچنین فناوری های هوشمند و داده محور در مدیریت شهری (شهر هوشمند) روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۴۰۴ در دانشگاه تبریز برگزار می ‌شود.

برگزاری نمایشگاه فناوری ها و نوآوری های سبز بخش دیگری از این رویداد بین المللی است.

ارسال مقالات به این کنگره رایگان بوده و ۱۵ آبان آخرین مهلت ارسال آثار پژوهشی  و ۲۵ آبان زمان اعلام نتایج آثار رسیده به دبیرخانه کنگره بین المللی "شهر سبز، دانشگاه سبز" است.

