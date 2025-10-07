به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، شهرام کاشانی اصل روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه برای انتخاب واحد نمونه ملی و استانی ۳۴ واحد تولیدی در استان مورد بررسی قرار گرفت، افزود: از این تعداد هشت واحد تولیدی به علت حایز شرایط نبودن در مرحله اول حذف شدند و ۱۴ واحد حایز شرایط برای انتخاب به عنوان نمونه ملی و استانی به سازمان ملی استاندارد معرفی شدند.

وی اظهار کرد: بر اساس ارزیابی سازمان ملی استاندارد در ۱۸ شاخص کیفی، سه واحد تولیدی از استان، عنوان نمونه ملی و ۱۱ واحد نیز عنوان نمونه استانی را بر اساس این شاخص ها و کیفیت تولیدات خود کسب کردند.

مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی با بیان اینکه پارسال پنج واحد تولیدی استان عنوان نمونه ملی را کسب کرده بودند، گفت: با توجه به اعمال محدودیت از سوی سازمان ملی استاندارد برای عدم تکرار واحدهای نمونه ملی هر سال در سال بعدی، واحدهای نمونه ملی سال گذشته در انتخاب واحد نمونه ملی امسال شرکت داده نشدند.

کاشانی اصل، ادامه داد: در سطح کشور ۱۴ واحد تولیدی به عنوان واحد نمونه ملی در سال جاری انتخاب شدند که نشان می دهد که حدود ۲۱ درصد از واحدهای نمونه ملی کشور از استان آذربایجان شرقی است.

وی با تاکید بر اینکه کسب عنوان واحد نمونه ملی نقش بسزایی در صادرات و بازاریابی مصرف کنندگان خارجی واحدهای تولیدی ایفا می کند، یادآور شد: تولیدات واحدهای منتخب از لحاظ کمی و کیفی در حد بالایی است و قابلیت رقابت با محصولات خارجی را دارند.

مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی با بیان اینکه در زمان کنونی حدود یک هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در استان فعال است، گفت: از این تعداد حدود یک هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارای حداقل یک پروانه استاندارد است.

کاشانی اصل، با اشاره به اینکه در سال گذشته ۹ هزار و ۵۰۰ مورد نمونه برداری از واحدهای تولیدی استان انجام شد، افزود: تا شهریور امسال نیز بیش از پنج هزار مورد نمونه برداری از واحدهای تولیدی استان انجام شده است.

وی اظهار کرد: در سال جاری ۱۵ جلسه کمیسیون ماده ۴۲ در استان تشکیل شده و ۳۰۰ پرونده واحدهای تولیدی در آن ها مورد بررسی قرار گرفته که از این تعداد برای ۳۰ پرونده اعلام جرم شده است.

معرفی یک مورد جعل پروانه استاندارد به مراجع قضایی استان

مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی با بیان اینکه امسال یک پرونده در خصوص جعل پروانه استاندارد به دادگاه معرفی شده است، گفت: در جریان بررسی تولیدات واحدهای تولیدی استان، ۱۹۵ پروانه تولیدی ابطال و ۲۱۳ پروانه فعالیت تعلیق شده است.

شهرداری هایی که اقدام به استانداردسازی زمین های بازی نکرده اند، به مراجع قضایی معرفی شدند

کاشانی اصل، با اشاره به تاکید و پیگیری های این اداره کل در خصوص زمین های بازی شهرهای استان، ادامه داد: در این راستا با توجه به اتمام مهلت برای استانداردسازی وسایل بازی آن ها از سوی شهرداری ها، شهرداری هایی که در این زمینه اقدام لازم را انجام نداده بودند، جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی یادآور شد: برای مدیریت این زمین ها باید متولی مشخص، محل بازی و دستگاه های نصب شده در آن ها استانداردسازی و ایرادات آن ها برطرف شود.

