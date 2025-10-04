ضرورت توجه ویژه به ایمنی کارگران و پیشگیری از سوانح ساختمانی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، در همایش ایمنی کار و سلامت شغلی با حضور نمایندگان مردم شریف تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: بیماری‌های ناشی از شغل سالانه 6 برابر بیش از حوادث کاری جان انسان‌ها را تهدید می‌کنند. این بیماری‌ها نتیجه بی‌توجهی به استانداردها و عدم رعایت اصول ایمنی بوده و موجب بروز پیامدهایی چون استرس شغلی، اختلالات اسکلتی، مشکلات روانی و بیماری‌های تنفسی می‌شوند که علاوه بر تهدید سلامت کارکنان، هزینه‌های سنگین مستقیم و غیرمستقیم بر جامعه تحمیل می‌کنند.

فتحی افزود: هزینه‌های غیرمستقیم حوادث کاری پنج تا پنجاه برابر هزینه‌های مستقیم است و پیامدهایی مانند افت تولید، کاهش بهره‌وری، آسیب به برند، تعطیلی یا ورشکستگی واحدهای صنعتی را در پی دارد. وی هشدار داد که تنها ۲۰ درصد جمعیت کشور نیروی فعال اقتصادی هستند و از دست دادن بخشی از این سرمایه انسانی به دلیل حوادث یا بیماری‌های شغلی، ضربه جدی به ظرفیت تولید خواهد بود.

آمارها نشان می‌دهد بیشترین حوادث در ماه‌های سرد سال، ساعات اولیه و پایانی شیفت کاری و در میان گروه سنی ۲۰ تا ۳۴ سال رخ می‌دهند. حوادث ناشی از کار دومین عامل مرگ‌ومیر در ایران پس از تصادفات جاده‌ای هستند و در مقیاس جهانی در جایگاه سوم قرار دارند. سالانه جان ۴۰۰ هزار نفر به خطر می‌افتد و حدود دو هزار نفر فوت می‌کنند.

فتحی با اشاره به محدودیت شدید نیروهای بازرسی—تنها ۴۰ بازرس برای نظارت بر بیش از ۷ هزار کارگاه بزرگ استان—خواستار ایجاد سیستم یکپارچه کنترل و نظارت هوشمند با همکاری دستگاه‌های متولی شد تا استانداردهای ایمنی به‌طور دائمی اجرا و حوادث کاری کاهش یابد.

راهکارهای پیشنهادی همایش:

تغییر رویکرد به سلامت‌محوری و سرمایه‌گذاری در ایمنی

بازرسی مستمر و هدفمند در صنایع پرخطر به‌ویژه ساختمان

استقرار مسئول ایمنی دائم در پروژه‌های بزرگ

بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند مدیریت ایمنی

تشکیل کمیته‌های HSE و اجرای دوره‌های آموزشی تخصصی

استفاده از تجربیات بین‌المللی در ارتقای ایمنی مشاغل

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی تأمین اجتماعی، هر یک ریال سرمایه‌گذاری در ایمنی بیش از دو برابر بازده اقتصادی دارد؛ موضوعی که فتحی آن را اولویت ملی دانست.

