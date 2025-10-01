احداث ۳۹ ایستگاه اتوبوس جدید در محدوده شرق تبریز تا پایان مهرماه

به گزارش ایلنا از تبریز، پروژه احداث ۳۹ ایستگاه اتوبوس در سه منطقه مرزداران، نصر و باغمیشه از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۵ در حال اجراست.

این پروژه که از ابتدای سال ۱۴۰۴ آغاز شده، هم‌اکنون مراحل فونداسیون و نصب سازه را پشت سر گذاشته و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تا پایان مهرماه سال جاری تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

احداث این ایستگاه‌های جدید نقش مؤثری در ارتقای سامانه حمل و نقل عمومی مناطق مذکور ایفا کرده و خدمات‌رسانی به شهروندان ساکن در این مناطق را بهبود می‌بخشد.

شهرداری منطقه ۵ تبریز با اجرای این پروژه، گام بلندی در جهت توسعه و نوسازی زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی برداشته است.

تکمیل این ایستگاه‌ها موجب افزایش دسترسی شهروندان به ناوگان اتوبوس‌رانی، کاهش زمان انتظار و ارتقای ایمنی مسافران خواهد شد.

