فیلم تازه برادران ارک در بخش ملی جشنواره فیلم کوتاه تهران

به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، ۵۷ اثر داستانی به بخش ملی این دوره از رقابت‌ها راه یافتند. در میان این فهرست، نام بهرام و بهمن ارک، فیلمسازان شناخته‌شده تبریزی با فیلم «خداحافظ آشغال» به چشم می‌آید؛ اثری که با زبان تصویری خاص خود بار دیگر جایگاه سینمای هنری تبریز را در سطح ملی تثبیت می‌کند.

همچنین فیلم «بی‌رنگی» ساخته فرید نوری و اثر «هبوط» به کارگردانی اشکان ساعدپناه ، هر دو از جشنواره منطقه­‌ای سینمای جوان تبریز- سهند به بخش ملی راه یافته اند.

چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با شعار «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد و طی آن، آثار برتر فیلمسازان جوان ایران به داوری گذاشته می‌شود.

