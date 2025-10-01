خبرگزاری کار ایران
فیلم تازه برادران ارک در بخش ملی جشنواره فیلم کوتاه تهران
با اعلام فهرست ۵۷ فیلم داستانی بخش ملی چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، نام هنرمندان جوان تبریزی نیز در میان برگزیدگان این دوره می‌درخشد؛ حضوری که نشانه‌ای روشن از بالندگی سینمای کوتاه در آذربایجان شرقی است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، ۵۷ اثر داستانی به بخش ملی این دوره از رقابت‌ها راه یافتند. در میان این فهرست، نام بهرام و بهمن ارک، فیلمسازان شناخته‌شده تبریزی با فیلم «خداحافظ آشغال» به چشم می‌آید؛ اثری که با زبان تصویری خاص خود بار دیگر جایگاه سینمای هنری تبریز را در سطح ملی تثبیت می‌کند.

همچنین فیلم «بی‌رنگی» ساخته فرید نوری و اثر «هبوط» به کارگردانی اشکان ساعدپناه ، هر دو از جشنواره منطقه­‌ای سینمای جوان تبریز- سهند به بخش ملی راه یافته اند.

چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با شعار «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد و طی آن، آثار برتر فیلمسازان جوان ایران به داوری گذاشته می‌شود.

