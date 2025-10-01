به گزارش خبرگزاری ایلنا از تبریز، رضا نوری رئیس هیأت تکواندو استان آذربایجان‌شرقی از میزبانی شهر تبریز در یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تکواندوی کشور خبر داد.

وی اظهار داشت: مسابقات انتخابی تیم ملی زیر ۲۱ سال با عنوان «جام سفیر» از فردا (۱۰ مهرماه) به مدت یک هفته در سالن شش هزار نفری پورشریفی تبریز آغاز می‌شود. این مسابقات در بخش بانوان طی روزهای ۱۰ تا ۱۲ مهر و در بخش آقایان از ۱۳ تا ۱۶ مهر برگزار خواهد شد.

نوری با اشاره به حضور گسترده ورزشکاران گفت: حدود ۱۴۰۰ تکواندوکار از سراسر کشور در این گردهمایی بزرگ شرکت می‌کنند و سطح رقابت‌ها ملی و در بالاترین سطح ممکن برگزار خواهد شد.

رئیس هیأت تکواندو استان ادامه داد: برای میزبانی شایسته تبریز، تمامی دستگاه‌های اجرایی استان شامل استانداری، فرمانداری، اداره کل ورزش و جوانان استان و شهرستان تبریز، شهرداری تبریز و همچنین وزارت ورزش و جوانان همکاری و مشارکت فعال دارند.

وی در پایان اعلام کرد: در مراسم اختتامیه، سفیر محترم کره‌جنوبی حضور خواهد داشت و ضمن شرکت در آیین پایانی، در توزیع مدال‌ها نیز مشارکت خواهد کرد.

