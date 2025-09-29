پیام استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت 7 مهر، روز ملی آتشنشانی و ایمنی
استاندار آذربایجان شرقی در پیامی به مناسبت 7 مهر، روز ملی آتشنشانی و ایمنی، حرفه آتشنشانی را انتخابی برخاسته از عشق به انسانها دانست و از تلاشهای بیوقفه آتشنشانان فداکار قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، متن پیام دکتر بهرام سرمست به این شرح است:
هفتم مهر، روز آتشنشانی و ایمنی، تنها یک نام در تقویم نیست؛ روزی است برای یادآوری دلاوریها و فداکاریهای انسانهایی که در دل خطر، حافظ جان و مال و سرمایههای مردم میشوند.
آتشنشانی فراتر از یک شغل است؛ انتخابی است برخاسته از عشق به انسانها و زیستن در مسیر ایثار که شعله امید را در دل دیگران روشن نگه میدارد.
این روز همچنین فرصتی است برای یادآوری اهمیت و ضرورت رعایت اصول ایمنی بهعنوان مسئولیتی همگانی که میتواند سرمایههای انسانی و مادی جامعه را از خطر نابودی حفظ کند.
مایه مباهات است که نخستین سازمان آتشنشانی ایران در تبریز بنیان گذاشته شده و این خطه، همچون عرصههای گوناگون دیگر در این عرصه نیز پیشگام خدمترسانی و فداکاری بوده است.
به نمایندگی از مردم شریف آذربایجان شرقی، ضمن گرامیداشت یاد شهدای آتشنشان، صمیمانه قدردان تلاشهای بیوقفه آتشنشانان عزیز و خانوادههای فداکارشان هستم و امیدوارم خداوند بزرگ، پشتیبان همیشگی آنان در مسیر خدمت باشد.