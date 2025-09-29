خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت 7 مهر، روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی

پیام استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت 7 مهر، روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی
کد خبر : 1693213
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار آذربایجان شرقی در پیامی به مناسبت 7 مهر، روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی، حرفه آتش‌نشانی را انتخابی برخاسته از عشق به انسان‌ها دانست و از تلاش‌های بی‌وقفه آتش‌نشانان فداکار قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، متن پیام دکتر بهرام سرمست به این شرح است:

هفتم مهر، روز آتش‌نشانی و ایمنی، تنها یک نام در تقویم نیست؛ روزی است برای یادآوری دلاوری‌ها و فداکاری‌های انسان‌هایی که در دل خطر، حافظ جان و مال و سرمایه‌های مردم می‌شوند.

آتش‌نشانی فراتر از یک شغل است؛ انتخابی است برخاسته از عشق به انسان‌ها و زیستن در مسیر ایثار که شعله امید را در دل دیگران روشن نگه می‌دارد.

این روز همچنین فرصتی است برای یادآوری اهمیت و ضرورت رعایت اصول ایمنی به‌عنوان مسئولیتی همگانی که می‌تواند سرمایه‌های انسانی و مادی جامعه را از خطر نابودی حفظ کند.

مایه مباهات است که نخستین سازمان آتش‌نشانی ایران در تبریز بنیان گذاشته شده و این خطه، همچون عرصه‌های گوناگون دیگر در این عرصه نیز پیشگام خدمت‌رسانی و فداکاری بوده است.

به نمایندگی از مردم شریف آذربایجان شرقی، ضمن گرامی‌داشت یاد شهدای آتش‌نشان، صمیمانه قدردان تلاش‌های بی‌وقفه آتش‌نشانان عزیز و خانواده‌های فداکارشان هستم و امیدوارم خداوند بزرگ، پشتیبان همیشگی آنان در مسیر خدمت باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی